恒安中期多賺15%至14億元人民幣　羅兵咸已辭任核數師　德勤接任

恒安（1044）公有截至今年6月底止中期業績，權益持有人應佔利潤按年增加14.9%至14.08億元（人民幣‧下同），派息0.7元。



收入按年跌3%至118.36億元，毛利率提高2.3個百分點至33.3%，經營利潤按年增加11.4%至18.96億元。

恒安指出在各地木漿供應商提高價格的情況下，預計木漿價格在今年下半年將有所回升，集團將透過減少費用，持續提升高端產品佔比及提高銷售表現，來抵銷木漿價格上升對毛利率的影響，致力保持毛利率穩定。集團將密切留意外圍因素對進口木漿、石化原料等原材料價格的影響。

恒安又指出儘管國內生活用品市場競爭加劇，在國家環保標準持續提高及雙碳目標的推動下，預期行業的價格促銷策略將會放緩。公司堅守「穩定價格」核心戰略，保持穩健的流動資金，伺機把握行業整合汰弱留強所帶來的機遇。憑藉領先的研發生產實力及優越的品牌形象，加上全國性的廣泛佈局及多元化產品組合，讓恒安在充滿挑戰的經營環境下仍能展現強大抗逆力，進一步擴大市場份額。

德勤今日起接任核數師

此外恒安指出羅兵咸永道從今日（19日）起，辭任核數師，德勤‧關黃陳方會計師行從今日起擔任核數師，至下屆股東周年大會為止。

公司指出羅兵咸從1998年起擔任公司核數師，董事會指出鑒於其他具所需能力及勝任資格的會計師事務所，就履行獨立核數師職務提供較羅兵咸更具競爭力建議，在審核委員會建議下信納，更換核數師將可加強公司年度審計成本效益，及鑒於羅兵咸長期擔任公司核數師，更換核數師將可維持良好企業管治措施，符合公司及股東整體利益。