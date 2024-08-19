美匯指數跌幅擴大　兌日圓跌逾1%　人民幣在岸價升穿7.14

美匯指數跌幅擴大，截至下午1時47分，美匯指數報102.07，跌0.38%。



美元兌多種主要貨幣均下跌。美元兌日圓報145.69，跌1.31%，歐元兌美元報1.1047，升0.18%，英鎊兌美元報1.2961，升0.13%，澳元兌美元升0.24%，報0.6685。

人民幣匯價方面，每百港元兌人民幣最新報91.57，跌0.37%。人民幣在岸價兌美元升318點子，報7.1326；人民幣離岸價兌美元升319點子，報7.1301。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

瑞士嘉盛料美元兌日圓或年底下試140

此外瑞士嘉盛銀行外匯策略師Claudio Wewel表示，由於最近的數據顯示大多數投機性空頭頭寸目前已經清除，日圓的升值步伐將更緩慢。因此，該行預計美元兌日圓在短期內將保持在當前水平，但將在年底時趨向於140日圓兌一美元的水平。

瑞士嘉盛銀行指，此前日圓的大幅反彈引發了可能是二十年來最大規模的日圓套利交易平倉。雖然此次平倉大幅縮小了美日息差，但並未完全閉合，這表明日圓仍有進一步的上行空間。

該行引述上周五CFTC的報告指，超過80%的淨投機性的淡倉已被清除，因此日圓剩下的平倉倉位不太可能對貨幣走勢產生重大影響，預期日圓走勢將再次與相對宏觀和收益率動態更為吻合。