中金料阿里可望9月獲納入港股通　2隻國指新貴或吸資逾4.4億元

中金發出報告預料港股通名單或會出現調整，並指出阿里（9988）已滿足納入港股通要求，預料阿里在今年8月底是成功完成雙重主要上市轉換，便有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日獲納入。



該亦預期屆時合共有33隻股有機會獲納入港股通名單，包括恒隆集團（0010）﹑茶百度（2555）﹑雲音樂（9899）等。同時預期有27隻股份有機會被剔出，包括世茂（0813）﹑中手游（0302）及呷哺呷哺（0520）等。

另一方面恒生指數公司上周五季度檢討，其中極兔速遞（1519）及新東方（9901）將納入恒生中國企業指數成份股，而ASMPT（0522）則納入恒生科技指數成份股，將於9月9日生效。中金測算潛在被動資金流向，及股份過去3個月日均成交額，預期極兔速遞及新東方將分別帶來3,163萬美元（約2.47億元）及2,530萬美元（約1.97億元）流入，流入時間約為2.2天與0.8天。

中金又指出，在今次季檢恒生指數成份股未有調整，但部分股份權重有變動，被動資金流入所需時間最多料是新世界發展（0017）及海底撈（6862），比重分別增0.01及0.03個百分點，預期將有259萬及777萬美元資金流入，流入時間分別料約為0.4天與0.3天。另外，中生製藥（1177）權重減少0.02個百分點，料將518萬美元被動資金流出，流出時間約0.3天。至於ASMPT料將有約2.38億美元資金流入，流入時間約為9.3天。

中金又指，行業比重方面，金融與消費佔比提升，資訊科技業下滑，恒指新經濟市值佔比由47%降至46.5%。金融與消費業板塊由33.3%和11.8%，升至33.5%和11.9%；資訊科技業佔比由29.9%減至29.2%。