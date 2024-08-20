佳兆業與債權人小組訂立重組支持協議　冀提供長期恢復空間

佳兆業（1638） 公布與債權人小組訂立重組支持協議。有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。



佳兆業表示，擬進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。

計劃債權人的重組代價將包括六檔以美元計價的優先票據，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人；及可轉換為公司新股份的八檔以美元計價的強制可轉換債券，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。

或供股增加流動性

為促進資產負債表去槓桿化及增強流動性，公司可在重組生效日期之前或後進行一次或多次供股，其中保薦人郭英成/郭英智將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。佳兆業稱，重組的成功需要廣泛的支持，促請未簽署重組支持協議的所有佳兆業範圍內債務及瑞景範圍內債務持有人盡快加入重組支持協議。