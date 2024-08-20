日本7-11母企獲OK便利店母公司提購　董事會未拍板　股價瀉逾9%

日本便利店7-11母公司Seven & i控股獲OK便利店加拿大母公司ACT提出收購，觸發Seven & i股價於周一（19日）飆升22.7%。Seven & i發出聲明，指已收到ACT的「保密﹑不具約束力的初步提案」，並表示特別委員會打算就有關提案進行迅速﹑仔細及全面審查。



不過Seven & i股價今日（20日）明顯回落，曾低見1,893日圓，截至日本時間下午2時34分，報1,962日圓，跌9.2%。

Seven & i指出，委員會將會審查提案是否適當評估Seven & i Holdings的企業價值，以及是否有助於企業長期成長。根據獨立委員會的結論，Seven & i的董事會將判斷是否接受收購提案。若董事會拒絕提案，ACT可能會啟動股票公開收購（TOB）。

2024年8月1日，在日本埼玉縣舉行的儀式上，日本7-11的高層展示其咖哩麵包獲得的健力士紀錄證書，榮獲2023年全球銷量最多的新鮮咖哩麵包認證。（X@711SEJ）

若收購成功屆時ACT擁有10萬便利店

若這項收購成功，將是最大型外國企業收購日本企業個案。日後將包含7-11、OK便利店、Couche Tard和亞洲、北美及歐洲的其他品牌，合共約經營10萬間便利店。兩間公司的年銷售額現合計達到20萬億日圓左右。

7-11便利店於1974年由伊藤雅俊首次從美國引進日本。Seven & i在2005年9月1日成立，作為日本7-11便利店、伊滕洋華堂超市及Denny's連鎖家庭餐廳的母公司，並在同年11月完成收購美國的7-11便利店。目前Seven & i控股還持有SOGO、西武百貨等子公司。

7-11在全球20個國家和地區擁有8.5萬間便利店，在亞洲有廣闊的網絡。若今次交易達成，可能會面臨北美競爭監管機構的挑戰，因為7-11在美國和加拿大擁有超過1.3萬間商店，而ACT也在美加擁有超過9,000間商店。總部位於魁北克的ACT在多倫多證券交易所上市，在北美、歐洲、亞洲超過30個國家和地區經營約1.7萬間商店，品牌為OK（Circle K）和Couche-Tard，股票市值估計達800億加元（約4,562億港元）。

日本7-11母公司Seven & i控股獲同業ACT提出收購。（Getty Images）

分析師料收購成功機會低

顧問公司Asymmetric的策略師安瓦爾扎德稱：「這一切都取決於（收購）價格，我猜日圓疲軟使其更具吸引力，任何超過7萬億日圓（約3,730億港元）的價格，Seven & i管理層都很難拒絕。」一間顧問公司稱：「若了解Seven & i控股的管理層，你可以打賭，如果價格較低，他們會拒絕出售。」

日本研究公司LightStream Research分析師加藤美升則表示，ACT的資產負債表本身可能不足以維持強勁的收購現金，說：「我不認為Seven & i控股想出售，而且如果無具吸引力的現金收購價，我認為發生（成功收購）可能性很小」。