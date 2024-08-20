恒指公司稱年內上市公司回購額1648億元創新高　產生逾31億元收益

本港上市公司相當積極進行回購。恒指公司於網誌內指出，年初至今（截至8月16日）港股回購金額超越去年總額29.8%，創下1,648億元的歷史新高。在充滿挑戰的市況之下，近年來市場一直關注上市公司的股票回購意向。2024年年初至今新加入回購的上市公司回購金額達336億元，佔港股回購總額的20.4%。



恒指公司又指出，就股份回購趨勢的敞口而言，旗艦指數中，恒生指數中的成份股公司回購金額佔港股2024年年初至今回購總額最高，達88%（即1,443億港元），另一方面，恒生科技指數成份股中年初至今積極回購的公司所佔權重最高（37%）。

恒指公司表示，主板月度回購總額於2024年6月達381億元的高點（相比下2024年首7個月的月平均值為224億元）。2024年至今，港股主板已有205家上市公司進行股份回購。不少上市公司積極回購，年初至今回購金額超過其2023年全年的回購總額，推動回購金額再創新高。其中，76家上市公司是今年新加入回購的公司，回購額達336億元，佔年初至今回購總額的20.4%。（2023年新加入回購的公司回購額佔總額7%)

或可產生「逢低買入」效果

恒指公司亦指出，對港股大市（恒生綜合指數）進行簡單分析，發現儘管個別進行股份回購的上市公司年初至今產生的回報表現不一，但進行股份回購行動的企業年初至今合共可產生正「收益」31.68億元和1.9%的「回報」，並在足夠的股票多元化（stock diversification）條件下或許可以達致「逢低買入」的效果。