彭博︰中國考慮允許專項債　用於支持地方政府購存量房

中國據報考慮允許專項債用於支持地方政府收儲，以加快消化存量房。《彭博》引述知情人士透露，中央正考慮為地方政府收購存量待售住房提供新融資渠道。繼5月出台政策組合拳後，監管正進一步尋求新政以穩定房地產市場。

知情人士稱，新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。目前地方政府專項債資金主要用於基礎設施項目建設，比如交通和環保設施等特定的基建項目。截至8月，今年3.9萬億元人民幣（5,460億美元）的新增專項債額度發行已過半。他們表示，暫不清楚如果方案獲批，剩餘專項債額度中將有多少被用於收儲。因討論未公開，知情人士不願具名。

彭博指，中國考慮允許專項債用於支持地方政府收儲。﹙資料圖片﹚

收儲存量房回報低

報道又指，拓寬地方政府專項債資金使用範圍的計畫，突顯決策層希望盡快扭轉房地產困局的迫切性，不過，這一計畫恐將面臨與過去許多救市嘗試相同的障礙。據彭博行業研究，現有5,800億元人民幣房地產救市資金中，迄今只動用了約8%，其中包括中國央行5月設立的3,000億元人民幣保障型住房再貸款。

這在一定程度上是因為收儲存量房並將其轉化為保障性住房的預期回報低於許多地方政府借款人的融資成本。麥格理集團的經濟學家5月時引述中原地產的數據寫道，2023年中國一線城市的平均租金回報率僅為1.4%，而央行的保障性住房再貸款利率為1.75%。北京市最近發行的一年期新增專項債利率為1.65%。