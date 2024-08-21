小鵬次季虧損12.2億元人民幣　按年收窄　第3季交付量最多4.5萬輛

小鵬汽車 （9868） 公布業績，第二季經調整虧損12.2億元（人民幣，下同），較去年同期蝕26.7億元有所收窄；列帳淨虧損按年收窄54%至12.8億元，亦較今年首季收窄6%。

小鵬今早股價向下，截至上午9時54分，報26.65元，跌3.3%。



季内，小鵬汽車收入錄81.1億元，按年增加60%、按季升24%；毛利率為14.0%，而2023年同期為負3.9%，今年首季則為13%。若單計汽車業務，小鵬收入錄68.2億元，按年升54%、按季升23%；汽車毛利率為6.4%，而2023年同期為負8.6%，今年首季為5.5%。

小鵬上季交付30,207輛車，按年升30%。截至6月底，實體銷售網絡共有611間門店，自營充電站網絡達至1,298座充電站，包括442座小鵬S4超快充站。

小鵬X9汽車登陸香港市場。（梁鵬威攝）

預告未來三年有新車面世

小鵬汽車在最新季績公告給予今年第3季指引，預計季度交付量介乎4.1萬至4.5萬輛，按年增加約2.5%至12.5%；總收入91億至98億元，按年增加約6.7%至14.9%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，從8月子品牌「MONA系列」首款車型M03上市開始，即將進入一個強勁的產品周期，未來三年有大量全新和改款車型上市。