恒地中期少賺47%至31.7億元　派息50仙　The Henderson出租率60%

恒地（0012）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利按年跌47%至31.74億元，又表示建成投資物業及發展中投資物業經重估報錄得公允價值22.67億元。基礎盈利則按年跌10%至54.41億元，派中期息50仙。



公司指出期內應佔本港物業發展營業額按年增加14%至49.17億元，連同政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區土地，帶來約10.55億元收益，應佔稅前盈利14.99億元。

截至今年6月底，公司應佔合約銷售額89.53億元，按年增加33%，未入賬自佔香港物業合約銷售總額為133.46億元，當中75.99億元預計可隨物業落成並交付買家，於今年下半年入帳。

恒地中環海濱商業地。

下半年推5個新項目

公司指出在今年下半年推出5個項目，包括半山衛城道8號﹑九龍城南角道8號及位於大埔美新里3號的迎林。

公司又表示，截至今年6月底持有新界土地儲備約4,510萬平方呎。

收租物業方面，公司在港應佔租金總收入為34.03億元，按年增加3%，應佔稅前租金淨收入為25.12億元，升2%。公司又表示，「The Henderson」的可出租樓層出租率接近6成。

恒基地產位於中環的商廈項目The Henderson出租率為60%。（恒基地產提供圖片）

內地租金收入跌1%

公司又指出，在期內內地物業發展業務已入帳應佔營業為25.88億元人民幣，按年跌10%，應佔稅前虧損2,500萬元人民幣。

在內地應佔租金總收入按年跌1%至10.43億元，應佔稅前租金淨收入按年增加1%至7.64億元。

此外旗下恒基發展（0097）中期虧損增加至6,900萬元，不派息。