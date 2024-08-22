美股｜議息紀錄顯示9月或減息　道指收市升55點　納指漲0.57%

美國聯儲局周三（8月21日）公布的議息會議紀錄顯示，「絕大多數」決策者傾向9月減息。但同日勞工統計局（BLS）公布的非農就業數據大幅下修，反映勞動市場或不如預期般強勁。道指當日收市升55點，納指漲0.57%。



道指收市報40,890.49點，升55.52點或0.14%；納指報17,918.99點，升102.05點或0.57%；標普500指數收市報5,620.85點，升23.73點或0.42%。

重磅股中，Amazon及Meta股價分別升0.69%和1.60%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia繼前一天下跌逾2%後，周三回升0.98%。

另外，Intel漲2.0%，為升幅最大道指成份股。而美國運通（American Express）跌2.68%，為表現最差道指成份股。

圖為2023年12月11日，一名顧客離開美國紐約市曼哈頓的Macy's百貨旗艦店。(Reuters)

京東美股跌逾4% Macy's百貨挫逾12%

其中，零售商Target上調2024年盈利預測，帶動股價飆升11.20%。百貨公司Macy's則因下調年度淨銷售額預測，令股價下跌12.91%。

中國電商平台京東（JD.com）在美國的股價下跌 4.15%，此前該公司最大股東沃爾瑪 （Walmart）出售了其持股。

福特汽車（Ford Motor）宣布正在調整其電動車計劃，股價上漲1.59%。

美國就業／失業／失業救濟：圖為2021年9月21日，美國佛州一家超市入口掛有招聘橫額。(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

非農就業數據大幅下修 減幅為2009年來最大

數據方面，美國勞工統計局公布，截至今年3月、過去一年非農就業增長人數，由最初報告的290萬人，經修訂後大幅減少81.8萬，減幅約30%，幅度為2009年以來最大。修正數據反映，美國就業市場或遠不如之前顯示般強勁。