限量優惠！專為訪日旅客而設網站「YOKOSO JAPAN TOUR」正式上線

對應多種語言！超過1萬種日本旅遊行程的「Club Tourism」，讓旅程更加盡興！

專為訪日旅客設立的網站「YOKOSO JAPAN TOUR」正式上線

自9月10日起，台灣及香港的旅客可直接在網站上訂購行程

～限量3,500名的優惠實施中，最多省下2,000日圓！，～



日本旅行社「クラブツーリズム株式会社（Club Tourism株式會社）」（總公司位於東京都江東區，社長為酒井博，以下簡稱為Club Tourism）自2024年9月10日起，官網（https://www.club-t.com/）將支援繁體中文和英語介面，並推出專為訪日旅客設計的日本旅行專用網站「YOKOSO JAPAN TOUR」，讓國外旅客能更輕鬆地參加Club Tourism的日本國內旅遊行程。透過繁體中文及英文的網站內容，打破以往只能銷售給日本國內旅客的限制。

※日本旅遊特集網站「YOKOSO JAPAN TOUR」：https://www.club-t.com/zh-CHT/sp/special/inbound/yokoso/

過去，Club Tourism主要透過旅遊代理業者銷售行程給訪日外國旅客。但隨著近年來旅日觀光客數量逐漸上升，Club Tourism決定將官網直接繁體中文化及英文化，以解決原本受限於語言問題而僅有100種行程可選擇的情況。現在，台灣及香港觀光客已經能直接在Club Tourism的官網上自由選擇超過1萬種豐富的日本旅遊行程。

Club Tourism除了提供台灣和香港旅客中人氣高的「白川鄉（岐阜縣）」和「立山黑部阿爾卑斯路線（富山縣）」等知名景點行程以外，多種豐富特殊主題的旅遊、秘境探訪及絕景參觀等行程，皆為Club Tourism廣受好評的強項，旅客可以自由選擇涵蓋日本全國各地的多樣化行程。

【推薦行程】

■ 享受兩趟觀光列車的奢華之旅：「おれんじ食堂(Orange食堂)」與ClubTourism包車運行的「或る列車」 2日遊

＜行程詳情＞https://tinyurl.com/5n8us6u8

※此行程包含乘坐兩列觀光列車。這些觀光列車個人難以預定，選擇ClubTourism就能輕鬆參加，非常推薦給熱愛觀光列車的您！

■ 超大顆！無籽！能夠採摘超受歡迎的晴王麝香葡萄與大房葡萄的神秘之旅（1日遊）

＜行程詳情＞https://tinyurl.com/3ux83f4z

※行程目的地將在當天揭曉，帶您進入充滿驚喜與期待的神秘之旅。

透過支援多國語言，台灣和香港的旅客現在可以直接在Club Tourism官網購買旅遊行程。註冊會員、購買行程、旅遊諮詢等表單均可選擇繁體中文或英文介面，以方便填寫。在實際參加行程時，導遊也會使用翻譯應用程式進行解說。

以台灣及香港旅客為首，未來Club Tourism計劃將服務對象擴展至韓國、中國、東南亞以及歐美澳地區的旅客。四季鮮明的日本國內旅遊景點、以日本歷史與文化為主題的旅遊行程等，旅客可以盡情享受Club Tourism的豐富行程，充分體驗日本國內旅遊的魅力。

慶祝全新網站上線，Club Tourism將舉辦「發現全新的Club Tourism！YOKOSO JAPAN TOUR！快來獲取優惠折扣券！」活動，前3,500名參加者將有機會獲得最高2,000日圓的折扣券。

「發現全新的Club Tourism "YOKOSO JAPAN TOUR"！快來獲取優惠折扣券！」活動概要

1. 申請期間：2024年9月11日(三)～2025年2月28日(五)( 數量有限，發完為止)

2. 折扣券使用對象：出發日為2024年9月12日(四)～2025年3月31日(一)，由Club Tourism企劃及實施的日本國內旅遊行程

3. 折扣券內容：

1,000日圓的折扣券可於10,000日圓以上的行程中使用

2,000日圓的折扣券可於20,000日圓以上的行程中使用

4. 詳細活動內容及相關規定請於以下網站確認：https://www.club-t.com/zh-CHT/sp/campaign/inbound/yokoso/

＜關於Club Tourism＞

自1980年起，以日本東京澀谷為據點經營旅遊直銷服務，提供眾多具有豐富主題的產品（行程）。無論是一日往返還是住宿旅遊，行程包羅萬象，體驗日本豐饒的文化與壯觀的自然景色，帶來獨一無二的旅遊回憶。

＜Club Tourism的聯繫方式＞

Club Tourism 全球事業部 電子信箱：inbound@club-tourism.co.jp

〔Club Tourism株式會社為日本最大的私鐵公司「近鐵集團控股」之旗下企業〕

※「YOKOSO JAPAN TOUR」為Club Tourism株式會社在日本、台灣及香港的註冊商標。

(資料及相片由客戶提供)