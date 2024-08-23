希慎績後抽升4%　利蘊蓮撐港消費具吸引力　利園八期已與商戶洽談

希慎（0014）公布截至6月底業績，期內基本溢利按年跌0.7%，錄得10.19億元；營業額則按年升5.1%至16.93億元。中期息續維持27仙。希慎主席利蘊蓮表示，公司自疫情2020年，就已開啟對於零售、寫字樓市場的持續轉型 ，優化策略現已見到成果。



談及北上消費、奢侈品銷售承壓等低迷市道，公司首席營運總監呂幹威表示，市道確有壓力，但目前見奢侈品新鋪反應良好。利蘊蓮續指，全世界消費的形式、意願都在轉變，人們更重視體驗。而無論是奢侈品、還是餐飲，都相信香港非常具吸引力。



利園八期料2026年中完成 已與商戶洽談

財報顯示，期內來自商舖營業額增加10.8%至8.44億元，來自寫字樓物業收入為7.44億元，按年跌0.1%，來自住宅收入增加1%至1.05億元。而利園區寫字樓出租率為89%，商舖業務組合出租率為95%，希慎表示，維持了很良好的水平。

利蘊蓮續指，優化策略成果的一大體現，則為上海利園開始營運，並取得顯著成功。財報期內，70%的寫字樓空間已被承租，成為新的潛在增長動力。

於商業物業而言，加路連山道項目（利園八期），作為公司策略性項目，預計將在2026年中完成，可將利園區面積擴大30%，利蘊蓮表示，已經於部分商戶洽談。且當中行人通道將貫穿銅鑼灣多處城市設施，步行時長約8分鐘。

希慎主席利蘊蓮表示，無論是奢侈品、還是餐飲，都相信香港非常具存在力和吸引力。（業績會截圖）

逾10家奢侈品店翻新擴建 會員貢獻收入漲

而利園一期的優化工程，主要包括奢侈品品牌翻新擴張等，正分階段完成，預計下半年重新開業，屆時利園一、二、三及五期，將有超過10家全新裝修和擴建的奢侈品牌旗艦店，旗艦店總面積較翻新前增加40%。

呂幹威就表示，公司拓展會員客，會員消費較疫情前的2018年，增長38%，對收入的貢獻就增長13%。高端會員的人均消費約為160萬元。此外，新會員增長加速，6周內吸引逾6萬名新會員註冊應用程式。

談及奢侈品等消費市道低迷，利蘊蓮就表示，全世界消費的形式、意願都在轉變，人們更重視體驗，但不可能完全不出街消費，因此相信無論是奢侈品、還是餐飲，香港都非常具存在力和吸引力。

希慎期內基本溢利按年跌0.7%，錄得10.19億元。（資料圖片）

績後股價抽升4.4% 期內負債率29.9%

就財政狀況而言，集團持有的現金及銀行結存總值約30.6億元；可提取銀行所提供的承諾信貸，於今年中期，信貸的備用額度為58.7億元。

按淨債務與權益比率計算的負債率，期內為29.9%，較去年底的 27.2%略升；淨利息償付率為10.8倍，去年則為10.3倍。希慎表示，公司財務狀況非常之穩健，有好強的流動性。

希慎今日績後股價轉強，全日收升4.4%，報11.36元。