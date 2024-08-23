財庫局︰港IPO市場開始回暖　截至6月底正處理申請107宗

本港IPO市場吹淡風多時，惟有好轉情況。財庫局在社交平台帖文指出，今年第二季開始，IPO首發融資市場開始回暖，按季新上市宗數上升50%，融資金額則上升79%。今年上半年香港交易所共接獲81宗IPO首發申請，比去年下半年的數字上升69%，截止六月底正在處理的申請則有107宗。

該局指出，香港作為國際金融中心的核心功能之一，就是對接資本的需求和供應方，為企業提供發展資金，助力實體經濟發展。在全球高息、宏觀因素欠佳及地緣政治緊張的大環境下，香港資本市場依然展現高度韌性，充分體現其為企業融通中外資本的能力。

財庫局又稱，IPO首發股票只是企業利用香港公開市場融資的第一步。本港的核心競爭優勢還包括為企業上市後提供持續融資的機會，助力其長遠發展。近期上市公司的後續集資活動表現活躍，達到200億美元，其中一宗規模更達50億美元。當中可換股債券的發行表現突出，參與的發行人包括大型科技企業及礦業公司等。更有發行人表示，籌集資金有一半來自歐美投資者，充分展示香港聯通海內外市場，為企業在不同發展階段靈活提供各類融資模式及工具的獨有優勢。