渣打夥聖雅各福群會為女性提供職前及行業培訓　料500人受惠

聖雅各福群會與渣打香港合作，推出新一輪的Futuremakers項目。為期三年的「Women Futuremakers Employment Programme未來女性就業計劃」獲渣打基金會捐出約1,300萬港元資助，由聖雅各福群會推行，為16至35歲女性提供職前及行業培訓、實習機會及個案跟進，預計惠及逾500位女性。



於2020年疫情期間,渣打展開與聖雅各福群會的合作,在當時低迷的經濟下為青年人謀求發展機會，推出了「Futuremakers' First Job青年就業及資助計劃」(Futuremakers’First Job)。渣打基金會撥出1,500萬元，在過去三年半額資助260間不同行業的中小企，為畢業生提供全職或短期獨立工作的空缺，並成功配對400多個全職及短期工作機會，同時為超過1,300位青年提供速成求職教學及就業培訓。這正是Futuremakers 這個渣打全球的社區計劃的目標，為不同背景的年輕人提供發展機會。

「未來女性就業計劃」延續Futuremakers’ First Job 的理想成果，目標為每位參加者提供約90小時的就業技能和行業專家培訓，以及160小時實習，參加者可因應個人興趣及發展意向，選擇STEM、創意藝術或可持續發展的主題培訓，了解該行業及裝備自己，以及透過多元化的實習及就業機會，開拓不同發展路向，提升競爭力以應對未來挑戰。適逢「世界青年技能日」計劃較早前舉辦特別主題培訓。由渣打香港的員工義工隊帶領，與計劃參加者分享審慎理財及防騙的重要性，提升她們的理財技能。