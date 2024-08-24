IMF首席經濟師：日央行仍有繼續加息空間　美聯儲減息符合預期

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟師古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）在Jackson Hole央行年會，接受《路透》訪問時表示，日本央行可以逐步提高利率，因通脹預期增強，為其超寬鬆貨幣政策正常化留出進一步空間。而IMF預計隨着通脹預期穩定在接近2%的水平，日本央行將開始使政策利率正常化。



古蘭沙指，目前日本通脹率高於2%，通脹預期已開始向日本央行2%的目標邁進，甚至可能略高於這一目標，因此日本央行正在進行貨幣政策正常化，這對日本來說無疑是一個好的發展。央行進一步加息的速度將非常依賴數據，將在政策正常化過程中關注通脹、工資增長和通脹預期的上升速度，預計政策利率會在一段時間內逐步提高。

美聯儲減息符合預期

他表示，雖然日本今年經濟增長將放緩，但對日本央行來說，重要的不僅是經濟活動，還有通脹；與其他專注於抑制通脹預期的央行不同，日本央行必須將通脹預期從數十年來過低的水平拉起來。

另外，就美國聯儲局料將減息，古蘭沙表示，「鮑威爾發出的訊息與我們的主張非常一致」，同時稱，美國通脹一直在改善，勞動力市場已顯示出降溫迹象。「如果勞動力市場不再助長通脹壓力，那麼總需求降溫方面可以稍為放寬，讓政策利率重回至更接近中性水平。」