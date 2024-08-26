國藥委任天健替代羅兵咸成核數師　中期少賺近1成　不派息

再有國企旗下﹑原由羅兵咸擔任核數師的上市公司宣布更換核數師。國藥（1099）宣布羅兵咸及普華永道中天，已於今年6月13日退任公司核數師，並根據招標評審結果及董事會審核委員會推薦，分別委任天健國際會計師事務所及天健會計師事務所為2024年國際核數師及國內核數師。天健的任期將會至2025年召開的下一屆股東會日期終止。



至於建議委任2024年度核數師，須待股東特別大會批准。

另一方面國藥指出截至今年6月底，上半年純利下降9.8%至37億元（人民幣‧下同），收入降2.1%至2947.3億元；不派息。

三個主營業務板塊呈現不同的發展態勢，收入佔比最重的醫藥分銷業務仍保持相對穩健，增長0.5%至2,264.9億元，經營溢利率下降0.21個百分點至2.75%；器械分銷則受到終端需求結構變化的影響，收入下降7.1%至584.9億元，經營溢利率為2.25% ，下降0.89個百分點。；醫藥零售收入降6.4%至165.6億元。經營溢利率下降0.28個百分點，達1.55%。

國藥指，集團將進一步豐富品類結構，積極跟進帶量採購政策擴面實施，加強與上游供應商合作及服務，抓牢創新藥物的政策紅利和發展機遇，健全完善創新藥服務機制和能力，獲取更多國談品種及創新藥產品的授權和配送份額。