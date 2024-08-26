內媒﹕IBM逾千員工存取權限遭關閉　 涉研發部門　員工稱今日開會

IBM有傳於上周五（23日）關閉逾千名內地員工的存取權限，據內媒《界面新聞》引述多位員工指出於當晚關閉研發和測試崗位員工的存取權限，又表示不清楚原因，及在其後獲告知於今日（26日）進行網上會議。



其中一位實驗室技術員工更稱，員工被關閉權限前仍正常上下班，沒有任何預兆和訊號，部份人甚至仍在加班。目前有關員工在通訊軟件的產品群組中已被移除，無法透過VPN登陸公司內網，但仍可存取郵件。

報道又指，IBM中國有多間分公司，今次被收回權限的員工屬於IBMV，下設CDL（IBM中國開發中心）和CSL（IBM中國系統中心），主要負責研發和測試。據員工了解，包括北京、上海、大連等各地研發和測試崗位員工權限均被收回，涉及逾千人，而售後及諮詢部門仍正常持有訪問權限。

IBM中国研究院（微博@华参智库首席）

大中華區董事長日前稱看好AI業務在華發展

值得留意的是，IBM大中華區董事長兼總經理陳旭東於本月22日接受另一內媒《第一財經》採訪時曾表示，公司看好IBM的AI業務在中國增長空間；而在今年3月的媒體溝通會上，陳旭東亦曾公佈，公司2024年在大中華區策略非常明確，將挖潛重點大客戶、突破新的市場及大力拓展管道。因此，IBM中國今次的裁員行動，被視為相當突然。