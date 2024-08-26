第一財經﹕IBM關閉在華研究部門　影響涉及約千人

IBM有傳於上周五（23日）關閉逾千名內地員工的存取權限，據內媒《界面新聞》引述多位員工指出於當晚關閉研發和測試崗位員工的存取權限，又表示不清楚原因，及在其後獲告知於今日（26日）進行網上會議。

《第一財經》在今早獲得IBM回覆，指出會關閉內地研發部門，受影響員工約千人。



《界面新聞》引述其中一位實驗室技術員工指出，員工被關閉權限前仍正常上下班，沒有任何預兆和訊號，部份人甚至仍在加班。目前有關員工在通訊軟件的產品群組中已被移除，無法透過VPN登陸公司內網，但仍可存取郵件。

報道又指，IBM中國有多間分公司，今次被收回權限的員工屬於IBMV，下設CDL（IBM中國開發中心）和CSL（IBM中國系統中心），主要負責研發和測試。據員工了解，包括北京、上海、大連等各地研發和測試崗位員工權限均被收回，涉及逾千人，而售後及諮詢部門仍正常持有訪問權限。

IBM中国研究院（微博@华参智库首席）

稱未來轉向服務內地民企

《第一財經》在今日從IBM中國方面確認，IBM將徹底關閉中國研發部門，涉及員工數量超過1,000人。

《第一財經》引述IBM中國的聲明稱：「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響我們為大中華區客戶提供支援的能力。」

聲明還提到，中國企業，尤其是民營企業，越來越重視抓住混合雲和人工智慧技術帶來的機遇，而公司在中國的本地戰略重點則是利用在技術和諮詢方面的豐富經驗，組建具備相應技能的團隊，説明中國客戶共創符合他們需求的解決方案。IBM強調未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。

大中華區董事長日前稱看好AI業務在華發展

值得留意的是，IBM大中華區董事長兼總經理陳旭東於本月22日接受另一內媒《第一財經》採訪時曾表示，公司看好IBM的AI業務在中國增長空間；而在今年3月的媒體溝通會上，陳旭東亦曾公佈，公司2024年在大中華區策略非常明確，將挖潛重點大客戶、突破新的市場及大力拓展管道。因此，IBM中國今次的裁員行動，被視為相當突然。