小鵬汽車高開逾1%　獲創始人增持至18.8%　並擬進一步加碼

小鵬汽車(9868)公布，獲公司聯合創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東何小鵬通知，他於8月21日至23日，於公開市場購買公司合共100萬股A類普通股，平均價為每股27.13港元；同時，通過由其全資擁有的Galaxy Dynasty購買公司合共141.99萬股美國存託股，平均價為每股7.02美元。

緊接收購事項後，Galaxy Dynasty持有公司141.99萬股美國存託股，及何小鵬於Simplicity Holding Limited所持有的公司3.28億股B類普通股及220萬股美國存託股、Respect Holding Limited所持有的公司2100萬股B類普通股、Galaxy Dynasty所持有的141.99萬股美國存託股以及其本人所直接持有的100萬股A類普通股中擁有權益，合共相當於公司已發行股本總額約18.8%。

董事會認為，收購事項顯示何小鵬對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司之長期承諾。何小鵬亦告知公司，在遵守適用法律及監管規定的情況下，其計劃進一步增加其於公司的持股。

小鵬汽車今早高開1.5%，報27.55元。