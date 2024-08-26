李澤楷旗下MoneyHero提購MoneySmart　稱要約嚴肅　冀有協同效應

電盈（0008）主席李澤楮旗下﹑於美國上市的MoneyHero上周宣布以800萬美元，收購東南亞第二大對手MoneySmart所有股權，並擬以新股支付收購代價。不過MoneySmart今日（26日）宣布，已拒絕MoneyHero主動提出﹑不具約束力的收購要約。



MoneySmart表示，該收購要約既不嚴肅也不可信，而且公開方式極不尋常，事先未與公司管理層進行任何討論，未有引起公司對此類討論的信心，也未促成公司對此類討論的開放態度。

公司續指，擬議的合併不符合戰略目標，也無法為公司股東帶來價值；此外，MoneyHero的新聞稿還提到了最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。

李澤楷旗下MoneyHero向MoneySmart提出收購。（廖雁雄攝）

批收購要約不嚴肅

MoneySmart表示，該收購要約既不嚴肅也不可信，而且公開方式極不尋常，事先未與公司管理層進行任何討論，未有引起公司對此類討論的信心，也未促成公司對此類討論的開放態度。

公司續指，擬議的合併不符合戰略目標，也無法為公司股東帶來價值；此外，MoneyHero的新聞稿還提到了最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。

MoneyHero指提購是希望可產生協同效應

MoneyHero其後回應時指出，向MoneySmart提出的收購是嚴肅﹑可信的要約，以及並非未經請求，同時強調公司一直與對方創辦人進行磋商。提出收購，是希望雙方可以產生協同效應。

MoneyHero管理層表示，是次收購作價是參考在今年4月時，MoneySmart向第二大股東回購股份作價，並予約30%溢價。若公司能就交易進行盡職審查，如發現價值更高會考慮調整股票及現金代價。

雖然MoneySmart已表示拒絕收購，但是MoneyHero管理層指出，今次要約亦同時向對方的小股東提出，若小股東願意出售手上持股，公司會考慮接受。