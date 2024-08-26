金管局指CDI與「授權數據交換閘」對接全面投入運作

金管局與數字辦今日（26日）聯合公布，金管局「商業數據通」與政府「授權數據交換閘」之間的對接安排現已全面投入運作。參與試行的銀行通過兩個數據平台於去年12月底建立的對接試行交易，使用率穩步上揚。隨着試行順利完成，該對接現已開放予所有「商業數據通」參與銀行。



作為「商業數據通」首個政府數據源，公司註冊處通過「授權數據交換閘」接入「商業數據通」。銀行透過「商業數據通」和「授權數據交換閘」連接公司註冊處（又稱「CR@CDI」），以直接獲取公司名稱、註冊辦事處地址和股本結構等公司資料，從而簡化開戶、偵測詐騙活動和「認識你的客戶」等業務流程。是次對接有助金融機構在獲得授權後，取得企業層面與業務運作有關的政府數據，支持金融服務業的數碼化進程，同時促進香港數字經濟的整體發展，充分利用數據資源。

隨着銀行分階段陸續參與試行，金管局及數字辦會繼續探討未來提供額外企業營運數據的可能性，以協助銀行獲得更全面的公司查冊紀錄。

自「商業數據通」正式推出以來，截至今年6月底，已促成超過27,000宗貸款申請和審查，估計涉及的信貸批核總額逾238億港元，成功改善中小企的貸款批核流程。為發揮「商業數據通」在企業層面以外的潛力，以及支持政府各項便利市民的數碼化措施，金管局會研究運用「商業數據通」與「授權數據交換閘」的連接，將「商業數據通」的應用拓展至個人層面的可行性。

金管局副總裁李達志表示：「有賴數字辦的支持，『商業數據通』和『授權數據交換閘』對接以來運作良好，體現金管局在數碼化進程中，致力滿足業界對政府數據的需求。善用兩個平台之間已建立的連接，金管局會邀請更多政府決策局及部門在獲得授權後與銀行分享數據。我們同心協力，定能為不同界別的中小企帶來莫大裨益，推動香港的數字經濟發展。」

數字政策專員黃志光表示：「數據是促進智慧城市和創科發展的重要元素，政府一直積極推行多方面的措施推動政府的數據開放共享。兩個數據分享平台的對接，是政府數據共享的一個重要里程碑；銀行業界善用這個新措施，將可令其客戶享用更便捷的服務，有助業界開拓更多新機遇，共同為香港的數字經濟發展出力。數字辦會在政府內部和不同界別積極推動落實以數據、市民和結果為本的數字政策，促進更多數據開放和共享，使用數字科技和數據推動數字政府服務推陳出新。我們會與金管局繼續積極聯繫各決策局及部門，籌劃與業界分享更多相關的政府數據，支持開發更多便民利商的政務服務。」