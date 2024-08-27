信和去年賺44億元　末期息43仙　持有淨現金455億元

信和（0083）公布截至今年6月底止全年業績，股東應佔溢利44.02億元，按年跌24.7%，若撇除投資物業公平值變動影響，股東應佔基礎溢利為51.71億元，按年跌15.06%。派末期43仙。



信和指出年內應佔物業銷售總收入為88.93億元，主要來自出售維港匯第二期及第三期，及旺角的ONE SOHO等住宅單位及車位。在年內公司亦推出2個新項目，分別為黃竹坑海盈山及將軍澳凱柏峰III。

公司指出將推出位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗柏瓏III等多個項目，又指出相關項目已取得預售樓此同意書。同時預期在2024至25年，油塘通風樓物業發展項目，及日出康城第十三期項目取得物業預售樓花同意書，項目推出計劃視乎獲發預售樓花同意書時間及市況。

柏瓏

持淨現金455億元

信和指出截至今年6月底，信和在香港﹑內地﹑新加坡及悉尼擁有1,950萬平方呎，其中發展中物業為510萬平方呎﹑投資物業及酒店為1,320萬平方呎，及已完成之銷售物業為120萬平方呎。

公司又指出，截至今年6月底，在附屬公司層面擁有現金及銀行存款464.17億元，扣除借貸總額8.32億元，淨現金455.85億元。

信和集團ONE NORTH朗壹廣場。

尖置去年少賺近24%

至於信和母公司尖沙咀置業（0247）於年內股東應佔溢利為25.08億元，按年跌23.7%。若撇除投資物業公平值變動影響，應佔基礎溢利為29.43億元，按年跌13.9%，派末期息43仙。

此外信和旗下信和酒店（1221）年內股東應佔溢利為6,430萬元，轉虧為盈，派末期息1.5仙。