申洲中期賺29億元人民幣增38%　派息125仙　料業務下半年保持增長

申洲國際（2313）公布截至今年6月底止中期業績，擁有人應佔溢利為29.31億元（人民幣‧下同），按年增加37.8%，派中期息1.25港元，增加31.6%。



回顧期內，營業額達约人民幣12,975,971,000元。其中運動類產品銷售額較上年度同比增加7.6%至約人民幣9,212,546,000元，佔總收入之比例71%，主要是集團銷售於中國大陸市場之運動服裝需求上升所致。休閒服銷售額較上年度同比增長20%至約人民幣2,760,739,000元，主要是日本市場、歐洲市場及其他市場對休閒服裝需求增加。而內衣類產品銷售額更顯著上升47.4%至約人民幣903,182,000元，主要是日本市場的內衣服裝需求增加。期內，其他針織品之銷售額較上年度同比增加12.2%，約為人民幣99,504,000元。

公司表示上半年毛利為37.61億元，按年增加45%，毛利率提高6.6個百分點至29%。

擬於海外選擇新國家進行產業布局

公司表示將進一步加大於海外之產能佈局規模，並完善產業鏈之上下游之配套程度，以更好滿足客戶於不同市場之商品供應，並縮短產品的交付周期。計劃擴建於越南之面料產能規模，以及增加色紗、織帶等輔助工序的配套，並已通過股權購買方式取得了一家附屬公司的土地使用權和污水排放許可。公司又指出亦將加強與供應商於海外的業務合作，尤其是輔料配套的及時性，以快速響應市場需求。在越南和柬埔寨已建成了一定的產業規模，形成了較好的產業基礎，也提高了全球化佈局的能力，亦有意於海外選擇新的國家進行產業佈局。

申洲指出儘管行業尚未迎來顯著之復甦，但憑借公司領先於行業之競爭優勢，系列應對策略已有成效。預期下半年之業務仍將保持按年增長，整體之產能利用率亦將維持在理想水平。