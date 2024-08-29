美股｜道指收跌159點 納指挫1.12% Nvidia績前跌2% 超微瀉19%
撰文：蕭通
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投資者關注人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia即將公布業績，美股周三（28日）尾段跌幅擴大，道指曾跌逾400點，至收市收窄至跌159點。納指則受Nvidia等科技股拖累，收市挫1.12%。
道指收市報41,091.42點，跌159.08點或0.39%；納指報17,556.03點，跌198.79點或1.12%；標普500指數收市報5,592.18， 跌33.62或0.60%。
超微電腦盤中曾跌逾27%
備受注目的Nvidia盤中股價一度跌4.4%，至收市收窄至跌2.10%，每股收報125.61美元。其他晶片股如高通（Qualcomm）和AMD也走低，分別跌1.20%及2.67%。
AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）股價急瀉19.02%，該公司前一日遭質疑存在會計問題，周三表示將推遲提交年度財務報告。公司股價盤中曾跌超過27%，跌幅為2018年10月以來最大。
Tesla等多隻大型股挫逾1%
Tesla延續跌勢，再跌1.65%。多隻大型股也下滑。Amazon和Alphabet均挫逾1%；Microsoft及Apple均跌逾0.7%。
反映中概股的金龍指數收跌3.57%，其中阿里巴巴跌2.27%，理想汽車績後大跌16.12%。
美元指數重上101 油價跌逾1%
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三（28日）在匯市尾市報101.09， 升幅約0.54%。
油價下跌，紐約原油期貨每桶收報74.52美元，跌1.01美元或1.34%；倫敦布蘭特期油收報78.65美元，跌0.90美元或1.13%。
現貨黃金約跌0.7%，最新每盎司報2,507.45美元，日內最低跌至2,493.72美元。