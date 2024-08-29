美股｜道指收跌159點　納指挫1.12%　Nvidia績前跌2%　超微瀉19%

投資者關注人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia即將公布業績，美股周三（28日）尾段跌幅擴大，道指曾跌逾400點，至收市收窄至跌159點。納指則受Nvidia等科技股拖累，收市挫1.12%。



道指收市報41,091.42點，跌159.08點或0.39%；納指報17,556.03點，跌198.79點或1.12%；標普500指數收市報5,592.18， 跌33.62或0.60%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

超微電腦盤中曾跌逾27%

備受注目的Nvidia盤中股價一度跌4.4%，至收市收窄至跌2.10%，每股收報125.61美元。其他晶片股如高通（Qualcomm）和AMD也走低，分別跌1.20%及2.67%。

AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）股價急瀉19.02%，該公司前一日遭質疑存在會計問題，周三表示將推遲提交年度財務報告。公司股價盤中曾跌超過27%，跌幅為2018年10月以來最大。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌。（Reuters）

Tesla等多隻大型股挫逾1%

Tesla延續跌勢，再跌1.65%。多隻大型股也下滑。Amazon和Alphabet均挫逾1%；Microsoft及Apple均跌逾0.7%。

反映中概股的金龍指數收跌3.57%，其中阿里巴巴跌2.27%，理想汽車績後大跌16.12%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數重上101 油價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三（28日）在匯市尾市報101.09， 升幅約0.54%。

油價下跌，紐約原油期貨每桶收報74.52美元，跌1.01美元或1.34%；倫敦布蘭特期油收報78.65美元，跌0.90美元或1.13%。

現貨黃金約跌0.7%，最新每盎司報2,507.45美元，日內最低跌至2,493.72美元。