HOYTV母企有線寬頻上半年蝕2.55億元　轉播巴黎奧運獲盈利

有線寬頻 （1097） 公布截至今年6月底止上半年業績，持續經營業務虧損2.55億元，多過去年同期的蝕1.49億元；列賬虧損2.55億元，去年同期蝕1.96億元。

公司表示透過優化巴黎奧運轉播制作流程，促使在轉播該體育項目獲得盈利，為下半年業績作出正面貢獻。



公司又指出，期內持續經營業務收入錄2.77億元，按年增5.2%。

有線寬頻6月底止，資本虧絀錄15.83億元，較去年的13.29億元有所擴大。有線寬頻擁有現金約6,600萬元，去年底為2,900萬元。

有線寬頻上半年持續經營業務虧損增至2.55億元。（羅國輝攝）

電訊分部收入上半年減8.6%

截至今年6月底，有線寬頻寬頻及電話客戶數目分別錄15.1萬及5.2萬名，少13.9%及13.3%。有線寬頻稱，由於市場競爭激烈，電訊分部收入按年少8.6%，至1.7億元。

有線寬頻指，投放於免費電視HOY TV廣告商數量及客戶平均投放金額亦增加，其中旅遊、電子支付平台及流動外賣平台的廣告商明顯活躍。

有線寬頻提到，公司在巴黎奧運轉播進一步嘗試優化制作流程，包括牽頭與港台及ViuTV合作減省成本，此舉令巴黎奧運轉播獲得盈利，並為下半年的業績作出正面貢獻。

CEO稱續檢視運作流程

有線寬頻行政總裁杜之克表示，將電視銷售改造成全媒體銷售的新營銷模式，從以往以電視銷售為主改為全媒體廣告套餐，包括電視、app、港鐵車廂、社交媒體等，在巴黎奧運周期成功獲63個廣告商青睞，在廣告市場放緩的環境下依然提高了收益。

杜之克稱，正持續檢視運作流程，冀推動團隊提升製作紀律和精打細算，以增撥資源發展現有業務和開拓新業務，為股東創造價值。