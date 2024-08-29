Nvidia新款Blackwell晶片供應惹關注　CEO黃仁勳指產品開始量產

Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳接受《彭博》訪問時指出，公司新的Blackwell晶片投入生產後，將有充足供應。



黃仁勳表示，「我們將有許許多多的供應，我們將能夠增加產量」，這種晶片的樣品已發往「全球各地」，公司也已開始量產。

Nvidia於周三公布業績，備受期待的新型Blackwell晶片在生產過程中遇到困難。雖預計該款晶片在第四財季貢獻數十億美元收入，但收市後時段仍跌逾6%。Blackwell晶片供應，為市場關注焦點，該產品是AI加速器Hopper系列的後續產品。Hopper系列推動公司收入和股價飈升，可是生產方面的挑戰引發了供應滯後的擔憂。

黃仁勳表示自己對Blackwell的前景非常清楚，「Blackwell的功能很棒」，除了在截至1月的第四財季產生收入之外，「我們明年也會非常好」。

Nvidia料第三財季收入為325億美元。（Reuters）

公司料第三財季收入為325億美元

公司亦預計第三財季收入將達到約325億美元，略高於平均預期的319億美元，但低過預期區間高端的379億美元。

此外黃仁勳在公司業績電話會議上作出5點總結﹕

1、他強調了 Hopper 有持續性的市場需求。

2、公司正在實現價值 1 萬億美元的資料中心現代化，從通用到加速運算。

3、黃仁勳提醒分析師，Blackwell 是一個 AI 基礎設施平台，不僅僅是一個GPU，更還強調了它相對於Hopper性能有所提升。

4、黃仁勳提到了 NVLink 的重要性，它對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要。

5、黃仁勳還簡要討論了生成式AI的快速加速以及它如何演變成不同的模式，又提到了公司如何協助企業開發AI 。