內地空置寫字樓有出路　希爾頓酒店﹕空置辦公室改裝為酒店

寫宇樓供應過剩似乎已成為不少國家或地區的問題。如何將有關資產活化，備受市場人士關注。據《彭博》報道，酒店營運商希爾頓在大中華區第700間酒店最近開幕，公司亞太區發展高級副總裁Clarence Tan指出，公司計劃在未來數年於內地增加100間酒店，又表示已有900個儲備選址。



報道指出希爾頓在未來18個月於內地新開業的酒店中，有25%是透過改裝空置辦公室。Clarence Tan指出這種「適應性再利用」模式於內地的佔比，已較疫情爆發前的5%至8%提升逾2倍。

Clarence Tan表示，「內地寫字樓供過於求，商鋪需求也不太高，酒店的機會就來了」，「業主們都在說『如果我不能把樓面租出去，那還能找到什麼其他用途呢』？很多樓面都是租給了企業家，然後他們來找我們，想要希爾頓這個招牌」。

大行料寫字樓空置率將維持高企

報道指出內地商業地產市場仍然供應嚴重過剩的局面，一些城市的空置率接近20年高點。

根據高力國際數據，上海高端寫字樓租金已降至十多年來的最低水平，6月寫字樓空置率接近15%。與此同時，新樓盤還在進入市場。戴德梁行在今年4月時預測，未來12個月空置率將保持在高位。