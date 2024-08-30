順豐同城秉持「高質量健康增長」理念　上半年利潤狂飆超1倍

網購已成港人日常，順豐同城(09699.HK)更成為大家的好伙伴，作爲順豐旗下本地即時配送品牌，順豐同城為客戶提供安全快捷的即時物流服務，並成為中國規模最大的獨立第三方即時配送服務平台。2024年，順豐同城秉持「高質量健康增長」理念，上半年收入達人民幣6,878.5百萬元，比去年同期增加近20%，擁有人應佔淨利潤及淨利率分別為人民幣62.2百萬元及0.9%，股東淨利潤同比翻倍增長105.1%並超過2023年整體净利水平。 公司上半年年實現經營活動現金流入人民幣99.2百萬元，同比增長近兩倍，持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為人民幣1,452.7百萬元和人民幣912.5百萬元，現金流狀況良好、資金儲備充裕。



深厚實力應對市場變化 同城配送再有增長

踏入數碼時代，購物行為基本上可以在網上完成，特別是餐飲外賣消費需求更是穩固，令即時配送的消費習慣拓展至零售消費場景和非餐場景。至於綜合物流底盤能力令公司可向不同類型的客戶提供專業優質的即時配送服務，與大客戶和各大流量平台合作深化，年度活躍商戶和消費者規模擴大，深耕下沉市縣，縣域滲透進一步加強。加上小時級配送和網路能有效滿足同城快遞的提速需求，再採用靈活的定價策略增強產品競爭力，令順豐同城的同城配送服務收入由2023年上半年的人民幣3,388百萬元增長19.2%至2024年上半年的人民幣4,038百萬元。

經過前期業務結構優化和合作商戶基數的擴大，面向商家的同城配送收入有顯著的改善和提升，順豐同城在報告期內實現收入為人民幣2,874.1百萬元，同比增長18.8%，期内公司與頭部客戶的合作份額持續提升，繼續保持市佔率第一的同時，新增合作門店超過6,000家。順豐同城亦基於KA客戶定制化的需求、做服務標準化能力的提升，從而不斷與許多新興連鎖客戶建立了良好的業務關係，合作的品牌數量連年增長。面向中小商戶，公司拓寬商家引入渠道，簡化入駐流程和優化商家側產品體驗，完善商家權益體系，有效提升了商戶基數和獲客效率。公司亦與各平台客戶保持緊密合作，積極探索本地生活服務新業態。報告期內，平台上的年度活躍商家規模達到了55萬，同比增長45%。其中，KA客戶增長勢頭強勁，新簽訂單收入實現高雙位數的增長，連鎖客戶占比提升帶來業務穩定性提升。

面向消費者，順豐同城致力於打造行業一流的專業即時履約服務。公司的「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務覆蓋了生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，強化「重要物品急送首選順豐同城」的品牌形象。2024年上半年，面向消費者的同城配送收入為人民幣1,163.9百萬元，同比增長20.1%。收入的增長主要是由於躍消費者規模擴大，優質服務體驗帶動複購提升。同時，多管道觸達用戶，同城自有管道業務實現良好增長，以及即時配送有效滿足同城快遞的提速需求，加速對同城快遞用戶的滲透。隨著使用者規模的擴大，順豐同城更加注重提升服務品質，實施使用者精細化運營，並優化會員體系，旨在促進老客戶的留存率和複購率提升，而截至2024年6月30日過去12個月內，活躍消費者規模逾2,190萬人。

靈活運力助力最後一公里收入增長

順豐同城的最後一公里配送服務作為靈活彈性運力提供者，為快遞企業和物流服務商提供多樣服務，嵌入到物流服務的各個環節。2024年上半年，順豐同城最後一公里配送服務的收入為人民幣2,840.5百萬元，同比增長20.3%。主要是公司充分發揮運力網路的彈性和成本優勢，並在派件高峰、節假日、電商件集派等場景緊密合作，及公司與主要客戶的合作規模和派件占比持續提升。另外，「收件」和「半日達」等同城快遞提速場景收入維持高速增長，收入同比接近翻倍。以收件場景為例，公司拓展服務區域，並與主要客戶在運力運營方面強化協同，2024年上半年以來日均收件量突破百萬單。

獲納恒生指數成份股 瞄準多元化機遇

順豐同城經過不懈努力，除了向資本市場交出滿意成績外，更獲市場對其業務表現及發展前景的肯定，公司已獲納入包括恒生綜合指數在內的恒生指數系列之成份股,自2024年9月9日起生效。

公司表示將堅持「高質量健康增長」的經營目標，擁抱流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場機會,致力於做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡,提升中長期收入和利潤空間，同時將繼續聚焦在行業和城市運行中的核心價值貢獻,努力拓展即時履約的服務邊界，加強技術能力革新,與更多合作夥伴攜手，為新消費的繁榮發展保駕護航,實現「讓更多人享受零距離美好生活」的使命。

（資料及相片由客戶提供）