第二季因永久離港提取強積金宗數7300宗　按季增12%　涉資17億元

上季打工仔以永久離開香港為由申索強積金的宗數，再次按季上升。據積金局公布截至今年6月底止季度報告顯示，今年第2季以永久離開香港為由申索強積金宗數為7,300宗，按季增加12.3%；涉及金額為17.02億元，按季增加12.9%。



在過去4季，以永久離港為由申索強積金宗數為2.97萬宗，涉及金額為71.1億元，平均金額為23.9萬元。

至於上季以提早退休為由申宗強積金宗數為6,400宗，涉及金額為14.71億元。以退休為由申宗強積金宗數為3.67萬宗，涉及金額為44.74億元。另以抵銷遣散費及抵銷長期服務金為由申索強積金宗數，分別為7,900宗及及5,600宗，涉及金額為6.48億元及7.89億元。

強積金總資產10年增逾倍

另一方面，積金局又指出截至2024年6月底，強積金總資產值為1.23萬億元，較10年前增加126%。

積金局表示自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為3.9%及3.8%，高於同期的年率化通脹率1.8%。 這兩類基金的累積淨回報分別為149%及140%。

當局又表示截至2024年6月底，336萬個強積金帳戶有投資於預設投資策略 (default investment strategy ( DIS ) )下的成分基金，約佔全部1,114萬個強積金帳戶3成；有關投資總資產值為1,226.1億元，佔強積金總資產值1成 。