永旺上半年虧損增至1.7億元　香港業務收入跌近1成　蝕1.4億元

AEON母公司永旺（0984）公布截至今年6月底止中期業績，控股股東權益應佔虧損1.71億元，較去年同期增加119%，不派息。



期內收益40.52億元，按年減少10.4%。其中香港業務收益為18.97億元，按年減少9.74%，虧損增至1.44億元。內地業務方面，收益減少10.95%至21.55億元，業務虧損增至3,690萬元。

香港業務方面，公司指出為應對緩慢的經濟復甦，將繼續實行以下策略應對，採購及銷售方面：一）發揮AEON集團的規模和供應鏈優勢，進一步提高自家品牌銷售，為顧客提供價格實惠、品質優良的商品的同時改善集團整體毛利率；二）調整店鋪營運網絡，優化現有店鋪，強化 Living PLAZA by AEON、Daiso Japan、「ものもの」（Mono Mono）等高利潤小型專門店業務，並通過改進商品組合，提高銷售額；三）進一步擴大飲食業務版圖，包括繼續開設KOMEDA’S Coffee及新業態JELYCO堂By KOMEDA等，以覆蓋更廣更多的顧客群，達到跨業態的協同效應。

AEON（永旺）指出會調整店鋪營運網絡，優化現有店鋪，強化Daiso Japan等高利潤小型專門店業務，並通過改進商品組合，提高銷售額。（AEON Stores Hong Kong Facebook）

內地業績方面，公司表示將積極調整經營策略，主動抓住港人「北上」熱潮帶來的機遇，提高大灣區店鋪的銷售額；通過加速商品改革並擴大差異化，強化重點商品品類，以提升對顧客的吸引力；同時進一步提高自家品牌銷售，提高利潤率。內部管理方面，集團將繼續嚴控成本，降本增效以及簡化內部流程，致力於提高生產力。 預計下半年集團將完成1間店舖的升級改裝工程，並在大灣區開設2間AEON超級市場，進一步拓展大灣區的店鋪網絡。

公司又表示，2024年投資計劃，預計集下半年總資本開支約為9,570萬元，以開設新店、改裝店舖及升級資訊科技系統。