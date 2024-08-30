致富集團45周年感謝祭推限時優惠　新客開戶有機會賺$1,900獎賞

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優惠1：開戶優惠

由即日起至2024年9月19日，全新客戶只要達成指定任務並符合相關條件即賺加碼港幣1,900元獎賞*！

優惠2：基金0佣大放送

推廣期內合資格客戶於「致富通」認購基金可享限時0%基金認購費優惠！累積金額上限為港幣300萬元，貨幣市場基金（Money Market Fund）則不在此限。

優惠3：推薦開戶即送$300 COVA 現金券

現有客戶只要成功邀請親友用推薦碼開戶，即可獲港幣300元COVA甜品現金券！推薦人數不設上限。

優惠4：轉倉最高可獲$1,100 SOGO禮券

任何轉倉交易均可獲贈SOGO禮券，最高可達港幣1,100元！

優惠5：登入致富通即享禮物

所有客戶憑「致富通」登入頁面即可到分行領取「致富鳥」限量禮品，食．買．玩三寶3選1（鈦金屬露營餐具 / 輕便索繩購物袋/ 旅行充電數據線）。

致富集團全新總部開設於中環環球大廈5樓，位置卓越，盡攬頂尖財富及金融中心的優勢。

致富集團創立於1979年，提供卓越證券買賣服務及多元化財富管理產品，45年來獲得眾多客戶的信任。龐大的分行網絡遍佈港九新界，專業服務團隊秉承「以客為本」的理念，配合「致富通」線上平台，24/7滿足客戶需要。

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