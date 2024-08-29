中行中期少賺1.2%至1186億元人民幣　派息12.08分　淨息差收窄

中行（3988）公布截至今年6月底止中期業績，股東應享稅後利潤1,186億元（人民幣‧下同），按年跌1.24%，中期息12.08分，預料A股及H股將分別於明年1月23日及2月19日派發股息。



期內淨利息收入為2,267.6億元，按年跌3.09%，淨息差為1.44厘，按年收窄23個基點。該行指出期內生息資產平均收益率下降17個基點，主要受到境內人民幣貸款市場報價利率（LPR）下調，及存量房貸利率調整等因素影響。人民幣資產收益率下降，但外幣資產收益率上升抵銷部份影響。同時指出負債平均付息率上升6個基點，主要是外幣市場利率上升帶動外幣負債付息率上升。

非利息收入方面，期內收入增加6.36%至911.69億元。其中手續費及佣金收支淨額為428.06億元，按年跌7.58%，其他非利息收入按年增加22.8%至483.09億元。

中行又表示，期內資產減值損失605.79億元，其中貸款減值損失726.84億元，按年增加17.24%。

不良貸款餘額增至2613億元

截至今年6月底，該行不良貸款餘額為2,612.67億元，較去年底增加80.62億元，不良貸款率為1.24%，較去年底增加0.03個百分點。貸款減值準備餘額較去年底增加416.59億元至5,269.57億元。不良貸款撥備覆蓋率為201.69%，較去年底增加10.03個百分點。

該行又指出，截至今年6月底，涉及房地產行業的不良貸款率為4.54%，商業及服務業不良貸款率為1.26%。