本港7月零售額挫11.8%遜預期　連跌5個月　港府︰短期仍面對挑戰

政府統計處今日公佈7月零售業數字，7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，按年下跌11.8%，遜預期，連跌五個月。2024年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌9.7%。與2023年同期比較，2024年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.3%。



在2024年7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年上升1.0%。2024年6月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升5.6%。與2023年同期比較，2024年首七個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.1%。

扣除其間價格變動後，2024年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌13.3%。2024年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌11.2%。與2023年同期比較，2024年首七個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.9%。

本港7月零售額跌11.8%，連跌5個月。（鄭子峰攝）

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年7月與2023年7月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌6.0%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌25.0%）；服裝（下跌16.6%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌4.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌4.1%）；百貨公司貨品（下跌24.3%）；汽車及汽車零件（下跌27.9%）；燃料（下跌9.8%）；傢具及固定裝置（下跌22.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌17.9%）；中藥（下跌24.9%）；以及眼鏡店（下跌15.7%）。

另一方面，2024年7月與2023年同月比較，藥物及化妝品的銷貨價值上升3.5%。其次為書報、文具及禮品（銷貨價值上升26.1%）。

政府：短期內仍會面對挑戰

政府發言人表示，受到消費模式轉變以及港元匯率高企的持續影響，7月零售業總銷貨價值按年進一步下跌。較多市民在暑假外遊也是原因之一。

展望未來，發言人指出零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港措施，以及特區政府大力推動盛事經濟、提振市面氣氛、支持業界發展，應對促進零售業務有幫助。整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應會為零售業帶來支持。