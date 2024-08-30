本港零售額連跌5個月　業界指市道仍非常疲弱　再籲業主減免租金

本港7月總零售銷貨價值(RSV) 錄得291.25億元，較上月的298.8億元下跌，若對比去年7月，跌幅達11.8%，延續5個月的跌勢。

香港零售管理協會表示，7月跌幅重返雙位，倘對比2018年 (正常年份) 同期的RSV，下跌達25%，反映整體零售市道仍然非常疲弱。

該會指出，綜觀各零售類別的銷情，其中升幅較顯的都是個別原因，包括「書報、文具及禮品」 (26.1%)，相信與七月份舉行的香港書展有關; 另外「酒類飲品及煙草」 (21.3%) 與年初加煙草稅有關，另外「藥物及化妝品」 (3.5%) 雖然輕微增長，但銷貨價值對比6月更低。除以上類別，大部份零售類別都錄得單位至低雙位跌幅。其中 「汽車及汽車零件」 跌幅最大，達27.9%，其次是 「珠寶首飾、鐘表及名貴禮品」及 「中藥」，亦分別下跌25%及24.9%，反映零售市道整體均持續低迷。

本港疫後復常不似預期，零售業仍不景氣，旺區有不少「吉舖」。（鄭子峰攝）

市道沒有好顯著起色

協會又指，向會員公司進行最新的零售市道調查，涉及4,000間店舖合共78,000員工，調查結果反映儘管在暑假期間，8月的零售銷情依然淡靜。有9成受訪會員表示八月的生意對比去年同期下跌，多數是單位數至低雙位數跌幅，亦有個別會員的幅度高達中雙位數。

雖然8月的人流較七月略有改善，但受訪會員反映業界繼續受港人北上及外遊，以至旅客消費模式轉變等因素影響，加上去年七月中政府派發2千元消費劵的效用延伸至去年八月，對比基數稍高。零售業受種種因素衝擊，市道沒有好顯著的起色。

調查又顯示，僅有1成受訪會員表示8月生意有輕微升幅，主要原因是進行了大力推廣及優惠所致。

料九月銷情亦不容樂觀

另外，調查指出，業界對九月的銷情亦不容樂觀。有6成受訪會員預計9月的生意對比去年同期下跌，跌幅由單位數至4成不等。預計9月有單位數微升，以及持平的受訪會員各佔2成，主要是因為去年9月受颱風及極端天氣影響以至低對比基數，加上將會加強推廣，才期望錄得輕微上升。

至於十月國慶黃金周銷情，會員初步預測與9月情況相若。有超過6成受訪會員預計生意下跌，跌幅由單位數至近中雙位數，認為生意持平的有1成。只有2成半的受訪會員期望今年10月的訪客會比去年增加，加上其大力推廣之下，預期將可錄得單位數升幅。

盧展豪預料，業主及買家普遍對後市持觀望態度，舖市成交量或維持低位。（資料圖片）

香港零售管理協會再次呼籲店舖業主提供即時及有效的租金減免。﹙資料圖片﹚

再次呼籲業主減租

綜觀調查反映，生意錄得上升的公司只佔少數，而且普遍都是做了大力推廣及優惠，才令生意跌幅縮窄或有微薄的升幅。然而，零售店舖的營運成本高企，減價的持續性及空間有限。

零售商目前即使生意大減，但仍要負擔不成比例的高昂租金，絶大部份受訪會員反映並未得到店舖業主的租金舒緩，租金加上持續上漲的人力成本，令零售商百上加斤、難以為生。

協會再次呼籲店舖業主，與業界共同面對極具挑戰及艱辛的零售業轉型期，向店舖提供即時及有效的租金減免，讓零售商有足夠時間和空間，成功轉型，才能渡過當前危機。