國泰回購港府手上認股權證　總代價至少15.31億

國泰航空﹙0293﹚宣布，與香港特別行政區政府達成協議，回購國泰先前向港府發行的所有認股權證。根據回購協議,國泰將以至少15.31億元總代價回購所有認股權證(總代價的實際金額將視乎簽署日及完成日之間若干期間的股價變動而定)。

回購預期將於回購協議簽訂日後的第十個營業日完成,隨後認股權證將被註銷。是次回購將為股東消除國泰股份被攤薄的可能性。

回購的條款經公平磋商後達成協議,就公司及其整體股東而言屬公平合理。國泰計劃以現有資金來源支付回購認股權證的代價，回購不會影響國泰貫徹其投資計劃。

疫情期間，國泰業務大受打擊，國泰於 2020 年進行的 390 億港元資本重組計劃，包括 向香港特別行政區政府發行 195 億港元的優先股及認股權證。國泰已於上月向政府贖回餘下的所有優先股，並在香港特區政府持有優先股期間派付共 24.4 億元優先股股息。

國泰行政總裁林紹波表示，國泰於 2020 年進行的資本重組計劃，對於確保公司在全球疫情導致行業低迷的情況下維持營運至關重要,同時讓公司能繼續致力實踐鞏固香港作為國際航空中心的承諾。2024 年中期業績令人鼓舞,讓國泰有信心回購認股權證。

林紹波續稱，在國泰完成歷史性重要篇章之際，他衷心感謝香港特別行政區政府和所有股東的支持。