「一帶一路」論壇聚焦多元投資及綠色發展　料簽約20份合作備忘錄

香港貿易發展局（貿發局）將於本月11日至12日舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇，以「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」為主題。是次論壇將延續線上與線下的投資項目及商貿配對環節。貿發局副總裁劉會平表示，預計本屆論壇將舉行超過800場一對一的項目對接會，並涉及超過200個投資項目。在去年，論壇成功促成簽署了21份合作備忘錄（MOU），預料今年簽署的數目將與其相若。



本屆論壇的投資項目將重點關注四個領域，包括能源、天然資源及公用事業；科技及創新；城市發展；以及運輸和物流基建。

劉會平表示，貿發局將加強與東盟及「一帶一路」沿線國家和地區的聯繫。（盧翊銘攝）

擴展東盟及「一帶一路」網絡 新增「綠色」主題

劉會平表示，貿發局將加強與東盟及「一帶一路」沿線國家和地區的聯繫。他透露在今年，貿發局將在孟加拉達卡及柬埔寨金邊新設顧問辦事處，進一步拓展其全球網絡並尋找新商機。目前，貿發局在全球擁有50個辦事處，並通過在37個國家及地區的48個香港商會網絡，為香港企業締造更多商機。他強調，貿發局一直在全球市場中扮演著「超級聯繫人」的角色，促進香港與世界各地的貿易合作。

此外，今屆論壇新增「綠色專章」主題，並設立一系列聚焦綠色發展及創新的論壇，吸引了超過80位來自沿線地區的專業精英參與討論。論壇旨在探討如何利用香港作為平台，推動綠色業務的發展，共同開拓未來市場和新商機。