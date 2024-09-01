十年磨一劍　黑悟空為國產遊戲出海打造金招牌︱伽羅華

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》在全球爆火，自8月18日在PC及PS5平台開放預上載，銷量有望突破2,000萬份，吸金7.6億美元，不單半億美金投資已經回本，最重要的是中國外交部的加持，中國政府對遊戲行業的態度有180度改變。

受疫情期內社會封禁措施影響，人們普遍習慣在家工作、娛樂的生活模式，只有網上消費、社交和遊戲能點綴枯燥的生活，由於清零政策對經濟衝擊，年青人工作難找，「不婚不生不奮鬥」成為內地年青「躺平族」的人生教條，寄情遊戲是他們從沉重擔子解脫的法子之一，但就在此時，中國政府開始嚴格限制未成年人沉迷遊戲，避免其虛耗大量金錢，影響身心健康，所以過去幾年當局向騰訊和網易批出遊戲版號亦寥寥可數。

今年以來，中國政府對多個曾經敵視的產業放輕打壓力度，或者是放寬監管，最先是教培、然後是遊戲，最近連最不友好的阿里巴巴﹙9988﹚都完成三年整改，要知道內地整改時間可長可短，全憑長官意志，但要勞動到外交部為黑悟空背書，稱讚遊戲能夠展示中國文化的軟實力，便已代表北京對遊戲行業政策發生根本性的改變。

騰訊﹙0700﹚第二季遊戲和視頻業務均表現不錯，反映遊戲產業已從去年低潮恢復過來。﹙資料圖片﹚

北京今年逐步放寛曾經敵視產業

從騰訊﹙0700﹚第二季季績看，上半年股東應佔盈利895.2億元，按年增長72%，其中遊戲和視頻業務均表現不錯，反映遊戲產業已經從去年低潮恢復過來，雖然說去年內地遊戲界經歷倒閉重組，公司裁員事件不絕放耳，但內地遊戲人才卻在國際市場找到一片天，很多人氣爆款的國際遊戲是出自內地團隊的出品，只是發行商很少以內地出品作為宣傳伎倆，但有了黑悟空這款超3A遊戲的面世，國際玩家開始對中國遊戲團隊刮目相看。

開發出黑悟空的遊戲科學團隊原本是騰訊《鬥戰神》的班底，團隊希望制作出經典傳世的遊戲，為了保證作品的口碑，遊戲必須做到極致才推出市場，但騰訊則基於商業上的考慮，制作要「快靚正」，結果雙方在遊戲理念上存在巨大分歧，於是團隊核心成員馮驥、楊奇在2014年成立遊戲科學，全力制作黑悟空，前後花了十年時間，若大家看過黑悟空的宣傳片，就算不是遊戲玩家都會驚歎團隊認真的制作，很難想像遊戲科學團隊只花了3至4億元人民幣就完成。

3A遊戲就是高投入、高行銷成本，而且回本周期長的遊戲，但不同於騰訊的《王者榮耀》和《和平精英》，黑悟空遊戲是賣斷給玩家，所以大部分收入集中在前期推廣，很難靠搞一些類似充值的課金活動，所以強如騰訊都沒有興趣趟3A遊戲的渾水。根據AppMagic整理數據，2023年度王者榮耀錄14.8億美元（約105億元人民幣）的手游收入，2022年則錄得歷史高位的22.2億美元，只是靠售賣人物造形「俗稱皮膚」，一個月就輕而易舉賺取2億美元。

王者榮耀兩年課金達37億美元

黑悟空的成功，除了可能賺取6億美元以上回報外，最重要是為中國遊戲產業打響招牌，這個產業幾乎是在政府打壓下仍能茁壯成長，不像舉國體制支持的電動車、鋰電池和光伏板，動輒便被國際重徵反傾銷稅。不過，「十年磨一劍」的能耐不是人人有，誰能保證霜刃出鞘會初露鋒芒，現在黑悟空賺取的利潤，足夠遊戲科學的團隊未來十年再磨多幾把劍。

《黑神話：悟空》旺丁旺財，除了可能賺取6億美元以上回報外，最重要是為中國遊戲產業打響招牌。（外灘提供）

筆者曾經說過，AI晶片龍頭Nvidia成為王者之前，創始人黃仁勳是通過開發玩遊戲的GPU顯卡而殺出一條血路，但有誰估計隨着晶片工藝制程突飛猛進，新一代GPU架構成為AI硬件的主心骨，讓Nvidia一舉超越晶片業老大哥INTEL。

INTEL的沒落不是一兩項因素所促成，它在晶圓代工的工藝敗於台積電，到了7納米以下的制程也要交台積電處理，它的複雜指令集（CISC）架構在流動通訊年代亦輸給ARM的RISC，INTEL去年亦與ARM合組公司開拓RISC架構，連作為理想加速器的GPU亦成為當時得令的寵兒，主要原因是INTEL太過綣戀過去高光的時刻，管理層長期缺乏創新的DNA。

遊戲雖小道 但可以成國之重器

電腦遊戲雖然小道，看似是年輕人玩意，但它引發的科技創新足以改寫人類的命運。近日一家美國軍工初創Anduril打敗包括波音等軍工巨頭，取得美國國防部新一代無人機僚機的合約，這家公司由VR初創Oculus的創辦人Palmer Luckey所建立，Oculus後來以23億美元售與朱克伯格旗下Facebook，讓Palmer賺了第一桶金。

朱克伯格看中Oculus的拳頭產品是一套虛擬實境的頭戴式顯示器，原本Palmer希望遊戲玩家有置身於VR的實境體驗，但其後因為他於2016年政治捐獻1萬美元給一家支持特朗普的競選機構，成為他離開Facebook的伏線，但塞翁失馬，焉知非福，他以僅僅數億美元資本打入美國最封閉、只是由五家軍工巨頭壟斷的軍工產業，竟然又被這位青年才俊闖入商業禁地，還打敗一眾傳統軍工巨頭取得軍事合約。

俄烏戰爭已經成為無人機的真實主戰場，烏克蘭宣稱擁年產100萬套無人機的產能。（Reuters）

俄烏戰爭勝負手是無人機和導彈

俄烏戰爭已經成為無人機的真實主戰場，人海戰術已經由機海戰術所替代，烏克蘭宣稱已經擁有年產100萬套無人機的產能，俄羅斯亦加緊尋求盟國幫助量產無人機，但需要大量晶片供應，這場戰爭勝負手便是誰人取得空中優勢的主導權。

今年4月伊朗發射導彈和無人機攻擊以色列，幸好無造成人命傷亡，但為了攔截這次攻擊，以色列和美國動用了價值5.5億美元的武器，而估計伊朗花費少於400萬美元，就是出豉油都點死雞，Anduril開發的新一代AI推動的無人空海陸三軍裝置，就是要解決所有成本不對等的作戰難題，正是Palmer喜歡玩遊戲到玩物喪志的程度，才能為美國軍工界注入新氣象。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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