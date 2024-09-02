彭博﹕股壇金手指謝清海擬辭任惠理聯席主席　惟有意留在董事會

有「股壇金手指」之稱的謝清海及葉維義，兩人去年中向廣發証券（1776）出售惠理集團（0806）約2成股權，廣發成為惠理單一大股東，並在上月向惠理委派代表出任聯席主席。據《彭博》最新報道，現仍為聯席主席兼首席投資總監的謝清海，計劃請辭主席職務，但有意留在董事會。不過在惠理工作十多年的聯席首席投資總監蘇俊祺則有意離任。報道引述匿名消息指出，計劃將於2025年1月實施。



報道指出謝清海已向董事會及公司高層表達意向。

自廣發入股後，惠理集團兩度宣布高層變動，包括4月時任行政總裁黃慧敏辭任。

惠理集團主席謝清海有「股壇金手指」之稱。（惠理集團網頁）

8月中，惠理宣布，委任廣發香港副董事長林向紅為執行董事兼董事會聯席主席，以及廣發証券副總經理李謙出任執行董事。

惠理同時公布，原執行董事何民基辭任，專注於現任高級投資董事職務，而執行董事蘇俊祺不再擔任聯席主席，但留任在董事會。