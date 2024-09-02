建行料下半年淨息差降幅收窄　內房見積極變化　不良貸款額率雙降

建設銀行（0939）中期股東應佔盈利錄得1,643.2億元（人民幣，下同），按年跌1.8%，每股中期息19.7分人幣。期內淨息差為1.54厘，不過該行行長張毅預計，存款利率調整可以對沖LPR下調的影響，預計今年淨息差降幅收窄，可保持穩定以及和同業的可比優勢。



三大措施緩解淨息差壓力 存款付息成本上行趨勢見拐點

建行行長張毅直言，「淨息差是大家永恒最關註的主題」，從今次業績看來，第二季度的降幅已經較第一季度有所收窄，預計今年的淨息差降幅還會縮窄。他解釋稱，該行主要採取三大措施。

首先，持續調整資產負債的業務、產品、區域、客戶結構。高收益的貸款、債券等核心資產佔比持續提升，提升了1.4%至88%。其次，加強貸款定價管理，通過差異化貸款的定價政策，培養市場化和精細化的定價政策，其表示，風險定價能力是銀行的核心競爭力，建行人民幣貸款的收益率保持同業領先。此外，優化負債的期限結構，低成本結算型資金的佔比顯著提升，存款付息成本上行的趨勢，張毅預計已現拐點，為全年息差指標的穩定運行奠定了良好基礎。

建行推三大措施緩解淨息差壓力。（資料圖片）

料存款利率調整可對沖LPR下降影響

張毅續指，今年初5年期LPR下降25個基點，疊加去年的兩次，重新定價效應在今年釋放，一定程度上拉低了今年的貸款收益率和淨息差水平。且去年3次下調存款利率，所以利息支出節約效應也今年持續釋放，帶動存款付息率區域下降，有效緩解淨息差下降的壓力。

且今年2月下調存款準備金率，有利於提升資產收益率，進一步推升淨息差的水平。今年7月，一年期、五年期LPR分別下調，兼以主要銀行下調存款利率，根據該行測算，這一次利率調整，可有效對沖今次LPR下降產生的負面影響，對全年淨息差的影響可謂「微乎其微」，因此預計今年後續淨息差降幅將收窄。

該行期內利息淨收入為2,960.59 億元，較上年同期減少5.17%；在經營收入中佔比為78.98%。公司解釋為，是受LPR 和市場利率整體下行等因素影響。不過，其資產負債總量平穩增長，尤其是貸款和金融投資等核心資產佔比，按年提升1.5個百分點至88.16%，對該行淨利息收入形成有力支撐。

建行稱，內地房地產市場出現積極變化。（資料圖片）

房地產供需政策效應釋放 不良貸款額率「雙降」

此外，就資產質素而言，該行期內不良貸款率微降至1.35%，副行長李建江表示，隨著房地產供需兩端政策效應釋放，內地房地產市場出現積極變化，該行將積極推進房地產融資機制的落地見效，做好「保交房」三大工程配套服務。

李建江續指，該行上半年實現房地產業務貸款不良額和不良率的「雙降」，不良率降低0.44個百分點，不良的暴露也在減少。

建行料資本補充壓力低。（資料圖片）

建行料資本補充壓力低 上半年H股股息率逾7厘

就資本充足率而言，該行期內核心一級資本充足率14.01%，較去年底多0.86個百分點，建行首席財務官生柳榮預計，下半年還會回升。該行實行內部積累與外部補充並重的策略，預計還會發行資本工具補充，但是發行形式和金額還需視市場等多因素綜合考慮，他表示，建行在資本補充方面的壓力較低。

而在分紅派息的股東回報方面，該行表示會長期堅持穩定的現金派息，維持30%的派息比率，目前已經累計派息1.2萬億元，公司上半年在H股的股息率超過7厘，將會遵循證監會股價派息的政策，同時考慮投資者和資本的補充訴求。