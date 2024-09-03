大眾汽車計劃首次關閉德國廠房削開支　另考慮停止就業穩定協議

在港被稱為福士的德國汽車生產商大眾汽車（Volkswagen），正在考慮關閉德國工廠以進一步削減開支。若屬實是大眾汽車首次在德國關閉廠房。這一史無前例之舉將對總理肖爾茨的政府造成又一次打擊。



根據聲明，這些潛在措施針對的是大眾汽車主要乘用車品牌，以及其他集團實體。具體措施還包括試圖終止公司與工會達成的、確保到2029年就業穩定的協議。

如果關閉工廠，則將標誌着大眾汽車87年歷史上首次在德國關廠，該公司料將與實力強勁的工會發生衝突。

大眾汽車行政總裁Oliver Blume在一份聲明中說：「經濟環境變得更加艱難，新的參與者正在進入歐洲，作為一個企業所在地，德國在競爭力方面正在進一步落後」。

根據另一份聲明，大眾汽車勞工事務主管Daniela Cavallo稱管理層行事不力。此前公司召開會議詳細討論生產高爾夫和途觀車型的核心品牌恐面臨虧損。該公司表示計劃在德國關閉最少一家較大的汽車製造廠和一家零組件工廠，同時廢除薪資協議。

大眾汽車在全球擁有約65萬名員工，其中近30萬人在德國。該公司監事會的半數席位由勞工代表佔據，而持有該公司20%股份的德國下薩克森州通常與工會站在一邊。