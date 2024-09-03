證監開聲指股權高度集中　昇能暴瀉65%　去年1.6元招股曾炒上23元

撰文：黃捷
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被證監會點名指股權高度集中的昇能集團(2459)，早段股價應聲大挫，現報7元，瀉65.4%，成交額2,790萬元。

證監會指出，昇能集團股權集中於極少數股東，而鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使小量股份成交，公司股價亦可能大幅波動。

證監建議股東及有意投資者於買賣該公司股份時審慎行事。

證監指查訊結果顯示昇能集團股權高度集中。(蘇煒然攝)

「街貨」恐不足一成

證監指查訊結果顯示昇能集團於8月19日，有25股東合共持有近2.8億股公司股份，相當於已發行股本27.7%。查訊結果亦顯示，於8月19，合共有4,930.9萬股公司股份或佔已發行股本4.9%沒有結存於中央結算及交收系統（CCASS），亦沒有在公司的香港股東名冊中登記。

有關股權連同由該公司一名控股股東持有的5.8億股或57.7%已發行股本，相當於公司發行股本90.2% 。換言之，昇能「街貨」恐不足一成。

招股價1.6元 曾高見23元

昇能於去年初新上市，招股價1.6元，集資額2.76億元。自此，股價穩步上揚，去年底炒上至10元，惟一度爆瀉逾一半，到今年4月再「起機」，由3.5元一路抽升至上周五高見23.1元，期間升幅達到5.6倍。以最新價格計，該股現市值仍達70億元。

資料顯示，昇能集團為超高功率石墨電極的全球製造商，客戶基礎遍佈全球超過25個國家。

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