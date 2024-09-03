日央行加息　普徠仕憂對全球資本流動產生巨大影響

日本央行在今年7月底宣布加息至0.25厘，成為8月初環球股市大幅下挫原因之一。普徠仕固家收益主管Arif Husain指出月，日本加息是金融業斷層，又指出央行於7月加息引發套息交易逆轉後，投資者見到斷層的第一次轉變，並且會出現更多。



雖然日央行轉為鷹派及對美國經濟增長放緩擔憂，引發投資者在今年8月初時對日圓需求急增，但是投資者可能忽視全球股市﹑貨幣及債券風暴的更深層次原因，當中包括大量投資在海外的日本資金受到日本央行加息刺激，將泊於海外的資金調回日本國內。

Arif Husain又指出將日圓套息交易作為代罪羔羊，忽略一個更大﹑更深層次趨勢的開端。明言日央行採取緊縮貨幣政策，以及引致的全球資本流動影響絕非如此簡單，預料在未來數年產生巨大影響。

大行看好日圓前景

另一方面，大行對日圓前景較以往樂觀。其中華僑銀行外匯策略師Christopher Wong指出，日本央行加息促使該行更有信心調低美元兌日圓匯價預測。另一大行麥格理將至今年底時日圓兌1美元目標，由142調高至135。渣打預料年底時日圓突破140關口，明年首季突破136。

早前日本央行行長植田和男於國會出席聽證會時指出，若經濟及物業符合預期，央行會繼續加息。渣打認為植田和男的言論，加強了市場人士對自民黨於9月27日完成總裁選舉後，央行會進一步收緊貨幣政策的預期。