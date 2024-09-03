柯清輝「重操故業」　助中策購菲律賓銀行　親自拜候當地央行

柯大俠「重出江湖」！熟悉銀行界及財金圈的人，一定聽過柯清輝大名，事關呢位資深銀行家，曾在滙豐集團工作37年，由MT做到同系恒生CEO，年薪近2,000萬元。

柯大俠相識滿天下，2009年「退而不休」，獲不少朋友力邀出手，做過獨董、執董、主席、副主席和行政總裁等不同職務，令溫多娜最有印象的莫過於曾經協助中策收購南山人壽，以至出任思捷高層。

現為中策資本﹙0235﹚主席的柯清輝，涉獵的行業廣泛，但最有緣份相信仍然是銀行。此話何解？事關中策最新一單刁，就是斥資1億港元收購菲律賓證券交易所上市的儲蓄銀行Citystate Savings Bank, Inc.（CS Bank）的26.8%權益。

作為資深銀行家，又做過銀公主席的柯清輝，以往與香港金管局自然有不少過招，據溫多娜知悉，柯清輝亦因為最新呢單刁，親赴菲律賓拜候該國中央銀行「Bangko Sentral ng Pilipinas」官員，雙方交流了成個鐘，不知柯大俠會否有種「似曾相識」的感覺？

中策斥資1億港元收購菲律賓儲蓄銀行，答約儀式雙方握手。﹙資料圖片﹚

是項收購獲得菲律賓中央銀行及監管機構批准，預計交易於今年底前完成。交易作價相等於該銀行的資產淨值2.4倍，PB唔算貴，而成立於1997年的CS Ban，在菲律賓擁有34間分行/辦事處，截至去年12月底，總資產約56.53披索（約7.84億港元）。打理過匯豐及恒生，8億資產，對柯大俠自然駕輕就熟。