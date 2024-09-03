滙豐信用卡公布新收費　用戶11.9起海外港元簽賬收1%交易費

滙豐宣布，從11月起個人客戶於海外簽賬，又或在非香港註冊商戶以港元進行信用卡交易，將被收取費用，費用為每項交易額的1%。據悉，其他大行，如恒生及渣打已有類似收費安排。



滙豐續指，因應近期市場改變，將於今年11月9日起，就每項在香港以外或在非香港註冊的商戶以港元進行的信用卡交易收取交易徵費。

滙豐又指，就每項以港元個人Visa及萬事達卡信用卡進行的交易，將於相關交易「誌賬」當日徵收交易金額的1%。交易徵費並不適用於任何以銀聯雙幣信用卡及美元滙財金卡進行之交易，意味僅限於港元簽賬的交易。

滙豐銀聯雙幣信用卡或美元滙財金卡 可享豁免收費

新收費適用的信用卡，包括滙豐卓越理財信用卡、滙豐運籌理財白金Visa卡、滙豐Red信用卡、滙豐VisaSignature卡、滙豐EveryMile信用卡、滙豐白金卡（包括green信用卡）、滙豐匯財金卡、滙豐萬事達金卡、滙豐匯財卡、滙豐萬事達卡、滙豐iCAN卡。

滙豐發言人表示：「我們會根據市場環境，定期審視及調整服務，包括服務收費及交易徵費等。該費用由卡組織收取，客戶使用滙豐銀聯雙幣信用卡或美元滙財金卡可享豁免收費。」