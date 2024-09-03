數碼通去年多賺75%至4.7億元　派末期息17.5仙

數碼通（0315）公布截至今年6月底止全年業績，純利4.7億元，按年增加74.9%，主要是2023年財年錄得2億元預期信貸虧損，2024年財年則無此虧損。派末期息17.5仙。



公司又指出期內收入62.21億元，按年跌8%。其中服務收入45.09億元，按年跌1%，手機及配件銷售收入按年跌22%至17.13億元。

該公司科技總裁鄒金根表示，5G投資高峰已過去，資本開支已見頂，未來數年預期會持續回落。談及5G-A的發展時，他透露公司已就相關技術進行試行及應用，預期要開展全面商業服務仍需要一段時間，今年內可能會小規模試業，並在未來1至2年開展更廣泛業務。

過去2年澳門業務每年虧損2000萬元

公司亦指出另外，正將澳門流動通訊服務營運商牌照交還予澳門政府。由於在澳門為客戶提供符合他們期望的優質服務遇到很多掣肘與困難，因此認為集中資源進一步投資於香港的業務將更為合適。

公司已妥善安排澳門的客戶過渡至當地另一間具信譽的流動網絡商，亦已為員工作出相應的過渡安排至同一網絡商，以保障就業。公司指出無須對任何資產進行重大減值，澳門業務過去2年每年均錄得超過2,000萬元虧損，退出市場令其無需再承擔相關虧損。