財新內地8月服務業PMI回落至51.6　遜預期　就業指數跌至收縮區

中國服務業景氣度在8月再度回落，8月財新中國服務業PMI錄得51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並且遜於市場預期，顯示服務業繼續擴張但速度放緩。



此前公布的8月財新中國製造業PMI回升0.6個百分點至50.4。8月財新中國綜合PMI持平於7月的51.2。

從分項數據來看，8月服務業供需擴張放緩，新訂單指數在擴張區間下降。外需則好於總體需求，新出口訂單指數從7月僅略高於臨界點的位置小幅反彈。受訪企業表示，海外客戶對旅遊業等興趣增強，為新出口業務量的增長提供基礎。

財新指內地8月服務業就業指數跌至收縮區。（視覺中國）

就業市場轉弱

服務業供求雖維持擴張，8月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是其影響因素。隨着新業務量增加，加上用工減少，積壓業務量小幅上升。

服務業市場信心回暖，8月經營預期指數連續兩個月在擴張區間小幅走高，但仍低於長期均值。服務業企業普遍寄望未來市況改善和業務開發收到成效，帶動經營活動增長。

經濟要達標存挑戰

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業和服務業景氣度均位於擴張區間，服務業供求增速邊際放緩，與製造業供求由降轉升形成對比，綜合就業指數略低於榮枯線，綜合成本上升的情況下，製造業和服務業銷售價格出現不同程度的下降，企業盈利壓力進一步增大。

王喆稱，考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，目前財政和貨幣政策尚有空間，加大正常支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。