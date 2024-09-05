美國減息箭在弦上　揀選投資美股交易平台　還看三大準則

今年環球股市之中，美股延續「強者恒強」格局，美股三大指數在7月份經過一輪回調後，再度重拾動力。特別是市場廣泛預期美國聯儲局9月份正式踏入減息周期，金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）有望重來，將利好股債價格。投資者要在市場分一杯羹，除了要把握時勢，若能選擇安全可靠的投資平台，配合功能齊全及實時的圖表工具，更容易捕捉財富累積的機會。



選擇平台留意三大準則

要挑選一個合適的投資平台買賣美股，對用戶來說絕非易事，畢竟市場上的證券商選擇繁多，除了傳統本地券商，新一代互聯網券商乘風而起，例如富途證券、老虎證券及Webull等，憑藉科技賦能，引入更具競爭力的系統服務及收費吸引用戶。

面對市場上選擇繁多，投資者不妨從佣金收費、平台風格、產品實用度等三大準則，比較衡量哪個平台最能貼合美股投資的需求。

準則一：佣金收費

首先，投資涉及的買賣成本及佣金收費，不能輕視。投資者自然希望選擇收費抵的平台，將賺到的每分錢都「袋袋平安」。

比較互聯網券商平台交易美股的收費，主要是佣金費及平台費，前者是進行買賣的佣金收費，後者是使用平台的收費，每單交易都需要收取上述兩個費用，值得留意的是，多數設有最低收費。部分券商會不時推出優惠期間內「免佣」吸客，因此用戶可留意相關優惠推廣。

（資料來源：各大券商官方網站）

比較發現，Webull的佣金收費為0元（優惠收費設有期限，直至券商另行通知），對於頻繁交易的用戶，交易愈多更會節省更多的費用。至於平台費，互聯網券商皆有收取，Webull則較其他主流券商低，讓用戶以低成本進行買賣。Webull還會不定期有平台費減免活動，例如9月份的新客即可享受美股交易0佣金0平台費。

準則二：紮根美國市場 熟悉當地投資文化

第二，投資美股要留意「本地化」的問題，雖則同為股票市場，不過本港股市和美股市場，從選股主題及用戶喜好、以至買賣單位、碎股交易等買賣規則方面，有各自的一套特色。

要避免「隔山打牛」，宜挑選一個紮根美國，既熟悉真正的美股交易者喜好，又滿足本港用戶需求的平台來進行交易。本港作為開放的國際金融中心，吸引孕育自不同國家地區的證券商赴港營運。例如源自新加坡的老虎證券及長橋證券；內地背景的富途證券及華泰證券；亦有來自美國的Webull及IB。Webull於2018年在美國創立，總部位於美國佛羅裡達州的聖彼得堡，Webull的成功不僅體現在其美國基因上，更體現在其驚人的增長速度和市場認可度上。自推出以來，Webull程式全球下載量已超過4000萬次，註冊用戶達到2,000萬。Webull平台每日平均交易額高達25億美元，按市場佔有率計，在線上投資平台中排名第五，按交易量計更位列第四。

憑藉在美國的成功經驗，Webull開拓全球各地市場，並開展本港業務，特別着重透過本地團隊營運，務求為用戶提供最貼近需要的投資服務。例如Webull 於2023年底推出了美股5x24 小時交易服務，包括紐交所和納斯達克的多款熱門股票，讓用戶可以不受時差所限，隨時投資美股。

準則三：產品實用度 有助買賣快人一步

證券平台的投資買賣介面，各有特色，旨在滿足各式各樣投資習慣的用戶需要。談及實戰落盤買面介面，倘用戶可因應個人交易需求及喜好，選擇最快捷、步驟最少的下單落盤方式，定可把握入市機遇。

富途的介面，讓用戶自行輸入價格、買賣數量，再點擊下單。

（ Webull 落盤介面截圖）

Webull設有獨家大按鈕極速下單頁面，設有最短交易路徑，讓用戶只須兩步就可完成交易。

另一方面，面對美股數千間上市企業，投資者要在短時間內分析難度甚高。此時若能利用最新科技，運用大數據協助選股，就能大大減低投資的難度。例如，Webull推出了智能投資組合服務，提供了一系列根據現代投資組合理論框架構建的ETF投資組合，在可接受的風險水平下最大化用戶的預期回報。參與的客戶將收到每月再平衡的通知，讓他們選擇加入或退出再平衡的投資組合。

該服務專為初學者或沒有時間密切關注市場的投資者而設計，客戶可以輕鬆以1,000 美元開始他們的投資之路。結合美股 24 小時交易和智能投資組合服務，有助於加強用戶的交易體驗，更輕鬆地根據自己的需求建立合適的交易策略。設計符合香港人工作忙碌，缺乏時間理財投資的生活模式。

此外，用戶若想留意股份的走勢表現，往往需要多種圖表工具，進行系統性的分析比較。Webull平台圖表功能強大，在應用市場上經常獲得用戶好評，普遍認為體驗流暢及易用。例如設有股票對比功能，用戶可選擇3隻股票或指數，生成圖表進行比較。

（Webull平台股票對比功能截圖）

總括而言，選擇證券買賣平台，建議從產品實用性以及佣金收費等多方面考慮，挑選最合乎個人理財需求的平台。畢竟股票買賣是累積財富的重要一環，盡早開始投資及豐富資產組合，把握新一個經濟周期蘊藏的市場機遇。