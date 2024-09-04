美股大好友溫馨提示　聯儲局減息及大選致市況波動　美股或瀉1成

聯儲局啟動新一輪減息周期﹑以及美國大選等事件，直接影響未來2個月投資者情緒。連一貫對股市持有樂觀看法的Fundstart聯合創辦人兼聯研究主管Tom Lee亦對未來美股走勢，持有較保守態度，預料未來2個月美股或會錄得10%跌幅。



Tom Lee出席《CNBC》節目時指出，一系列對市場帶來影響的事件，會暫時挑戰年內股市升幅，又預料美股在未來8周將會錄得7%至10%跌幅，更明言投資者要為市況加劇動盪作出準備，要保持審慬態度。

對於即將於本周五（6日）美國公布8月份新增非農業職位數目。Tom Lee指出隨著投資者重新調整利潤展望，就算屆時就業數據優於預期，股市或會出現調整。他又指出若屆時就業數據太強勁，或觸發投資者憂慮導致股市下跌，便會趁低買入。同時預期在未來8周股市會出現買入機會，要保持謹慎但是亦要作出趁低買入的準備。

摩通料市場人士不喜歡聯儲局減息

另一方面據《Business Insider》報道，縱使富國銀行、資深策略師Jim Paulse等認為，一旦減息，股市可能會出現反彈。但另一些分析師表示，市場可能不歡迎進一步減息。美國銀行昨日分析指，若聯儲局不得不減息50個基點，可能是為了應對衰退風險上升。

摩根大通在周一（2日）的研究報告中亦指出，聯儲局最終減息至少部分是為了應對經濟放緩，這可能會抵消對股市的正面影響。該行指出聯儲局將開始放鬆政策，但更多是以被動的方式，作為對經濟增長疲軟的回應，這可能不足以推動下一波上漲。同時指出金融市場尚未走出困境，對於股市來說9月是充滿挑戰的月份。