吞嚥困難人士佳音　大快活10月推4款「軟餐」　包括阿活咖喱雞飯

大快活集團﹙0052）宣布，將4款大快活皇牌美食「阿活咖喱雞飯」、「鮮茄豬扒飯」、「阿活忌廉粟米肉粒飯」及「菠蘿咕嚕肉飯」製作成符合照護食指引及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）等級4標準，全港首間推出軟餐的連鎖快餐店。

大快活行政總裁羅輝承表示：「大快活秉持『食得開心，活得精彩』的使命，我們的團隊用了近兩年時間研發出『快活回味軟餐』，冀為吞嚥困難人士重拾大快活皇牌滋味及為他們帶來在大快活用餐的美味回憶; 同時令市民大眾對吞嚥困難及軟餐更加認識。在研發軟餐期間，我們進行了多次試食及焦點小組討論，務求了解吞嚥困難人士及照顧者的需要。快活回味軟餐在香港設計和生產，遵循HACCP食品安全標準，並由專業機構審核。我們對今年能在旗下快餐店推出軟餐深感興奮，希望此舉能讓吞嚥困難人士者重拾進食的樂趣，同時減輕照顧者準備膳食的負擔。我亦謹此感謝社聯、香港交易所及香港大學對這項意義非凡的計劃給予的支持，有賴他們的協助，我們才得以克服整個過程中所遇到的技術困難。」

大快活指，「快活回味軟餐」將由10月起於指定大快活分店提供，並可 WhatsApp 訂購及提供 送貨服務。