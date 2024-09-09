美的集團（0300）今起招股　入場費5535元　籌約270億元｜新股IPO

美的集團 （0300） 今日（9日）起進行招股，計劃發行4.9億股H股，5%於香港作公開發售，招股價介乎52元至54.8元，較美的A股上日收市價63.02元人民幣（約69.3港元），折讓約20.9%至25%，集資最多269.7億元。每手100股，一手入場費5,535.3元。美的集團預期將於9月17日掛牌，中金公司和美銀證券為聯席保薦人。



美的集團去年收入3,737.1億元人民幣，按年增長8.1%，毛利增加18%至983.9億元人民幣，毛利率增長2.2個百分點至26.3%。公司擁有人應佔利潤337.2億元人民幣，增長14.1%。

集團共引入中遠海控、UBS AM Singapore、比亞迪、國調基金二期、中郵理財等18名基石投資者，若按53.4元中間定價，認購金額合共12.6億美元。

美的集團工業技術展區 。（羊城晚報）

2成募集資金用於研發

募集資金用途方面，約20%預期將用於全球研發投入，35%用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入，35%用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；10%用於運營資金及一般公司用途。